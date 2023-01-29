Как обучают саперов в казахстанской армии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В региональном командовании «Юг» постоянно совершенствуют методику подготовки инженерно-саперных подразделений, создавая при этом условия и ситуации, приближенные к реальной жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Минобороны РК подполковник Дина Мухаринова, в необычном формате прошло тактико-специальное занятие инженерно-саперного подразделения 5-й механизированной бригады имени Б. Момышулы. Учебно-боевые задачи военнослужащие выполнили не в привычных для них условиях полигона, а в черте городской застройки.

«Условная вводная ситуация тактико-специального занятия такова, - пояснила спикер. - В одном из зданий населенного пункта обнаружены взрывчатые вещества. Военным специалистам требуется незамедлительно прибыть к указанному месту и обезвредить боеприпасы. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 5-й механизированной бригады регионального командования «Юг» оперативно экипировались в специальное обмундирование и, захватив с собой все необходимое оборудование, прибыли к месту назначения».

Выполнение учебно-боевой задачи для саперов осложнялось тем, что в непосредственной близости с опасным участком располагались жилые дома, в которых находятся люди.

«В реальной ситуации, конечно, городские службы займутся их эвакуацией. А в ходе учения важнее сосредоточить внимание на обезвреживании взрывоопасных предметов. Этим и занялась группа разминирования 5-й механизированной бригады. В составе подразделения – военнослужащие с большим практическим опытом. Им неоднократно доводилось проводить разминирование и уничтожение боеприпасов», - отметила подполковник Дина Мухаринова.

«Сначала необходимо определить, с каким типом взрывоопасных предметов мы имеем дело, - объясняет начальник инженерной службы 5-й механизированной бригады капитан Санат Серикпаев. - Потом нужно решить, транспортировать ли опасную находку на дальнее расстояние или обезвредить на месте. Ошибаться нам никак нельзя. Вот поэтому и проводим тренировки и занятия, оттачиваем навыки».

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений шутят, что сапер ошибается только один раз – при выборе профессии. Но это их профессиональный юмор. Все они знают, что уже не поменяют свою работу и останутся верны своему выбору.

«Работа у нас опасная, это факт, - признает командир отделения инженерно-саперного подразделения 5-й бригады сержант Сериккали Абдыкадыр. - Но если делать все правильно и аккуратно, сохранять спокойствие и не суетиться, то все будет в порядке».

Большую часть обнаруженных в ходе тактико-специального занятия боеприпасов аккуратно загрузили в специальные машины и вывезли за пределы города. А вот один взрывоопасный предмет пришлось обезвредить на месте.

«В условиях полигонов система обучения военнослужащих по-прежнему остается эффективной, там большое пространство, нет домов и людей, - отмечает начальник инженерных войск регионального командования «Юг» подполковник Аралбек Танатов. – Но реалии сегодняшнего дня быстро меняются. Сейчас гораздо важнее обучать военных действиям в населенных пунктах. Поэтому мы совершенствуем методику подготовки инженерно-саперных подразделений, создаем условия и ситуации, которые могут произойти в реальной жизни».

«Примечательно, что учение с такой серьезной условной ситуацией состоялось незадолго до Дня инженерных войск. В казахстанской армии чтят все военные профессиональные праздники. И День инженерных войск - в этом списке. Инженеров и саперов ничуть не смутила загруженность в свой праздник. Такая у нас работа, говорят они. Остается только восхищаться их выдержкой и профессионализмом», - отмечает подполковник Дина Мухаринова.

Фото пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Минобороны РК



