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      Жамбылская область

    Как обезопасить свой скот от похитителей – советы полицейских

    31 Марта 2023, 15:28

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области проходят мероприятия по профилактике и раскрытию краж скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, количество краж скота снизилось на 42% за два месяца этого года, раскрываемость увеличилась с 48% до 70%. С начала года зарегистрировано 19 фактов краж скота, из них 16 удалось раскрыть. К уголовной ответственности привлечено 9 человек. Из 136 похищенных голов скота владельцам вернули 59 домашних животных.

    «Составлено 39 протоколов за нарушение законодательства в области ветеринарии по статье 406 КоАП РК. За нарушение правил содержания домашних животных по статье 408 КоАП - 135 протоколов», - сообщили в ведомстве.

    В департаменте полиции Жамбылской области пояснили, как можно предотвратить кражу скота.

    «Наиболее частой причиной становится бесконтрольный выпас животных. Отсутствие договорных отношений с пастухами формирует безответственных работников, которые с легкостью могут похитить скот. Обычно скот похищают в вечернее время с безнадзорных пастбищ. И в большинстве случаев места содержания скота никак незащищены, поэтому воры могут беспрепятственно проникнуть».

    В ведомстве подчеркнули, что не следует оставлять свой скот без присмотра. На территории хозяйства необходимо установить ограждение. Сельхозживотные должны быть идентифицированы, это облегчит поиски похищенных особей. Владельцы скота могут установить GPS-сигнализаторы для определения местонахождения стада. Также важно заключить с пастухами соглашение об ответственности в случае утраты скота.

    Проблема бесконтрольного выпаса скота все еще актуальна для Жамбылской области. Это приводит не только к многочисленным кражам сельскохозяйственных животных, но и к дорожно-транспортным происшествиям, например, когда животные внезапно выходят на трассы.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область МВД РК Животные
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