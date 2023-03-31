Как обезопасить свой скот от похитителей – советы полицейских

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области проходят мероприятия по профилактике и раскрытию краж скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, количество краж скота снизилось на 42% за два месяца этого года, раскрываемость увеличилась с 48% до 70%. С начала года зарегистрировано 19 фактов краж скота, из них 16 удалось раскрыть. К уголовной ответственности привлечено 9 человек. Из 136 похищенных голов скота владельцам вернули 59 домашних животных.

«Составлено 39 протоколов за нарушение законодательства в области ветеринарии по статье 406 КоАП РК. За нарушение правил содержания домашних животных по статье 408 КоАП - 135 протоколов», - сообщили в ведомстве.

В департаменте полиции Жамбылской области пояснили, как можно предотвратить кражу скота.

«Наиболее частой причиной становится бесконтрольный выпас животных. Отсутствие договорных отношений с пастухами формирует безответственных работников, которые с легкостью могут похитить скот. Обычно скот похищают в вечернее время с безнадзорных пастбищ. И в большинстве случаев места содержания скота никак незащищены, поэтому воры могут беспрепятственно проникнуть».

В ведомстве подчеркнули, что не следует оставлять свой скот без присмотра. На территории хозяйства необходимо установить ограждение. Сельхозживотные должны быть идентифицированы, это облегчит поиски похищенных особей. Владельцы скота могут установить GPS-сигнализаторы для определения местонахождения стада. Также важно заключить с пастухами соглашение об ответственности в случае утраты скота.

Проблема бесконтрольного выпаса скота все еще актуальна для Жамбылской области. Это приводит не только к многочисленным кражам сельскохозяйственных животных, но и к дорожно-транспортным происшествиям, например, когда животные внезапно выходят на трассы.



