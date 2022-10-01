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    Как обеспечить биологическую безопасность при несовершенстве правил госзакупок - эксперты

    1 Октября 2022, 11:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане состоялся семинар-совещание на тему «Новые подходы в обеспечении биологической безопасности. Межведомственное взаимодействие. Создание государственной информационной системы». Мероприятие организовано Акционерным обществом «Национальный холдинг «QazBioPharm», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацхолдинга.

    В семинар-совещании приняли участие представители Сената и Мажилиса Парламента, Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения, Минсельхоза, МЧС, Министерства обороны, Министерства энергетики Республики Казахстан и других государственных органов, руководители научных центров и ведущие ученые.

    С приветственным словом выступили председатель совета директоров АО «НХ QazBioPharm» Б. Сапарбаев, председатель комитета Сената Парламента Н. Турегалиев, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Г. Нурумова, вице-министры здравоохранения Ж. Буркитбаев, сельского хозяйства – Р. Курманов, региональный представитель ВОЗ Е. Спатаев, генеральный директор АО «НХ QazBioPharm» К. Закарья.

    В ходе мероприятия были обсуждены вопросы биологической безопасности Казахстана, основное внимание было уделено проблемам и их решению. На них подробно остановился заместитель генерального директора холдинга Ж. Бекшин и заместитель председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ С. Тюлегенов.

    О биологических угрозах и обеспечении биологической безопасности, а также о проблемных вопросах биологической безопасности при проведении научных исследований поделились представители Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности – заведующий лабораторией, профессор Л. Кутумбетов, профессор, член корреспондент НАН РК, заведующий лабораторией М. Орынбаев. Консультант странового офиса Всемирной организации здравоохранения Е. Спатаев обозначил подходы и принципы по обеспечению здоровья человека «Единое здоровье» в Казахстане. Также в ходе мероприятия заместитель директора филиала Национального центра биотехнологии в городе Алматы Ю. Скиба поделился опытом реагирования на угрозу пандемии COVID-19.

    Также в рамках мероприятия, были обсуждены вопросы по реализации Закона о биологической безопасности. Озвучены проблемы несовершенства правил государственных закупок, как препятствие для экстренного реагирования биологической угрозе. Говорилось о механизмах межведомственного взаимодействия и обмене практическим опытом в области формирования государственной информационной системы биологической безопасности, преодоления импортозависимости по обеспечению отечественными противоинфекционными лекарственными препаратами, диагностическими системами и вакцинами. Также затронуты вопросы интеграции научных центров, расширению опыта коллективного использования базовых лабораторий и вспомогательных служб и ряд других вопросов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Наука Мажилис Сенат Здравоохранение Безопасность Общество ВОЗ Технологии
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