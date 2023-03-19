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    Как обеспечить армию всем необходимым - сборы «тыловиков» в РгК «Юг»

    19 Марта 2023, 02:30

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Улучшением системы тылового обеспечения воинских частей, норм армейского довольствия и материально-технического состояния занимаются в региональном командовании «Юг». В Таразе организовали сборы начальников служб тылового обеспечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны РК, для участия в сборах со всех гарнизонов южного региона в Тараз прибыли начальники служб тылового обеспечения воинских частей РгК «Юг». Местом проведения сбора стала 5-я механизированная бригада имени Б.Момышулы, на базе которой были развернуты учебные места для проведения занятий с участниками сбора.

    «Сборы начальников служб тылового обеспечения воинских частей регионального командования «Юг» проводятся с целью проверки профессиональной подготовленности начальников служб тыла и совершенствования их профессиональных навыков в вопросах тылового обеспечения. Возглавил работу сбора заместитель командующего - начальник управления тылового обеспечения регионального командования «Юг» подполковник Зангар Омаров», - пояснила руководитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова.

    Так, на базе солдатской столовой состоялось занятие, в ходе которого офицерам в наглядной форме продемонстрировали порядок проведения контроля приема пищи и проверка доведения норм довольствия. Руководители продовольственной службы изучили порядок зачисления личного состава на котловое довольствие, порядок составления меню-раскладки.

    На занятиях в казармах и на складах 5-я механизированной бригады имени Б.Момышулы офицеры тыловой службы воинских частей изучили правила хранения и выдачи вещевого имущества, порядок работы склада горюче-смазочных материалов, организацию хранения материально-технических средств.

    «Планируя проведение сбора, мы ставили целью обучение офицеров тыла правильной организации служебной деятельности, – подчеркнул заместитель командующего – начальник управления тылового обеспечения РгК «Юг» подполковник Зангар Омаров. – В ходе занятий начальникам служб тылового обеспечения были даны рекомендации по улучшению ведения войскового хозяйства, организации питания, обеспечения вещевым имуществом и по другим вопросам тылового обеспечения. Крылатая фраза «Победа куется в тылу» незримо присутствовала на каждой учебной точке сбора».

    Записывая в свои рабочие тетради советы и наставления своих руководителей – представителей управления регионального командования «Юг», офицеры тыловой службы в очередной раз убеждались, что от их работы во многом зависит успех боевых действий.

    «Сбор и обучение офицеров тылового обеспечения проводится для улучшения в целом системы тылового обеспечения войск, – подчеркнул начальник управления тылового обеспечения РгК «Юг» подполковник Зангар Омаров. – Принцип здесь один: пока одни подразделения наращивают боевую подготовку или выполняют свои задачи на поле боя, тем временем тыловые службы и материально-технические подразделения качественно и бесперебойно обеспечивают их всем необходимым».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Армия Вооруженные силы
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