Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Как не стать обманутым дольщиком, рассказал Женис Касымбек

    12 Марта 2023, 17:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о затянувшихся в столице объектах строительства, передает МИА «Казинформ».

    Аким Астаны Женис Касымбек встретился с дольщиками ЖК «Комсомольский», «Алтын шар», «Араби 2-Гранитный 2», «Триумф сити», «За рекой», «Диана», «Future home Astana», «Зере 2».

    Он рассказал о работе, которая проводится по проблемным объектам.

    «По объектам проводится большая системная работа: как по инженерным сетям и оформлению документов, так и по ускорению темпов строительства. Как я ранее говорил, у каждого дома своя сложная история: где-то были вырыты только котлованы, где-то подняты каркасы домов. Перед застройщиками стоит задача завершить строительство ЖК, уделяя особое внимание качеству домов», - написал аким на своей странице в сети Instagram.

    Он подчеркнул, что не менее важный момент - не допустить появления новых долгостроев и проблемных объектов долевого строительства.

    «Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при определенных условиях в соответствии с жесткими критериями, предусмотренными законодательством. Это получение гарантии Единого оператора жилищного строительства, участие в проекте банка второго уровня, привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома», - пояснил Женис Касымбек.

    Он напомнил, что для информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется «черный список» застройщиков, которые не имеют права привлекать средства дольщиков.

    Ранее сообщалось об обновлении списка застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков в Астане.

    Список объектов можно посмотреть здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акимат Строительство Жилье Общество долгострои Недвижимость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной