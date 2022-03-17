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    Как намерены урегулировать рынок реализации авиакеросина в Казахстане

    17 Марта 2022, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в ходе круглого стола в Мажилисе рассказал о том, как будет урегулирован рынок реализации авиакеросина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На рынке реализации авиакеросина аэропорты сейчас немного зажаты в своей тарифной политике, и основной доход они получают от перепродажи авиакеросина. 72% авиационного топлива контролируют две компании: ТОО «PETROSUN» с долей в 54% и АО «КазМунайГаз» с долей в 18%. Доли основных покупателей ТОО «Petrosun» составляют: АО «AirAstana» - 45%, АО «Международный Аэропорт Нур-Султан Назарбаев» - 17%, ТОО «Scat» - 13%, ТОО «Винес трейдинг» - 9%, АО «Международный Аэропорт Алматы» - 8%, АО «Qazaqair» - 3,3%. 100% объема авиатоплива у АО «КМГ» приобретает АО «КазМунайГазАэро», - отметил Серик Жумангарин.

    Глава АЗРК отметил, что в прошлом году была начата реализация 10 % авиакеросина от общего объема, предназначенного для внутреннего рынка. Реализовалось через товарные биржи.

    «Неплохой опыт получился. Средневзвешенный индекс авиационного топлива у завода АНПЗ составил 247 тысяч тенге за тонну. Мы в этом году ввели регулирование аэропортов с объемом пассажиропотока от более 2 млн тонн, предварительно предлагается запретить им продавать авиакеросин. Этот вид деятельности им запретить, чтобы они развивали сферу услуг», - добавил Серик Жумангарин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика Транспорт Другие государственные органы Авиация Топливо
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