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    Как изменилось население Алматы за годы Независимости

    19 Мая 2021, 12:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как изменилась численность алматинцев за последние 30 лет узнала корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента национального бюро статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам по городу Алматы, за 30 лет численность населения мегаполиса увеличилась на 859 тысяч человек.

    «Численность города Алматы на начало 1991 года составила 1 118,7 тысяч человек, на 1 января 2021 года- 1 977, 3 тысяч человек. За 30 лет численность населения города Алматы увеличилась на 859 тысяч человек, прирост составил 76,8%», - отметили в департаменте.

    К основополагающим показателям демографической статистики относятся, прежде всего, показатели численности и состава населения. Наиболее точные данные о численности населения дает перепись населения.

    В октябре 2020 года в стране прошла третья перепись населения. Исследования проводятся каждые 10 лет.

    «В период между переписями данные по численности населения получают расчетным путем. То есть к итогам последней переписи населения ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории», - уточнили в ведомстве.

    Доля населения города Алматы в общей численности населения республики составила 10,5% и в сравнении с другими регионами уступает только Туркестанской (10,8%) и Алматинской (11%) областям.

    Численность населения на 1 апреля 2021 года составляет 1 989 931 человек.

    Основными показателями миграции являются число прибывших, число выбывших. миграционный прирост или снижение, сальдо миграции.

    Число прибывших в город в 1991 году составило 3 213 человек, за 2020 год - 124 457 человек.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Демография Статистика
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