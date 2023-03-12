Как избежать внутрибольничной пневмонии – рекомендации санврачей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году четыре человека заболели внутрибольничной пневмонией. Почему так происходит и как избежать этой инфекции, рассказали санитарные врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, все случаи заболевания зарегистрировали в Петропавловске среди взрослого населения.

«Внутрибольничная пневмония – это легочная инфекция, развивающаяся спустя двое и более суток после поступления больного в стационар при отсутствии признаков заболевания на момент госпитализации. Проявляется, как и другие формы воспаления легких: лихорадка, кашель с мокротой, учащенное поверхностное дыхание, повышенное количество лейкоцитов в крови, инфильтративные изменения в легких. Источником могут послужить все бактерионосители, например, пациенты с клиническими проявлениями или медицинский персонал», - пояснил заместитель руководителя департамента Арман Кушбасов.

Высокому риску возникновения инфекции подвержены пациенты с длительной госпитализацией, находившиеся на искусственной вентиляции легких, со сниженным иммунитетом. Внутрибольничная пневмония значительно утяжеляет лечение основного заболевания, увеличивает сроки госпитализации, влияет на риски в исходе лечения основного заболевания.

«Для профилактики необходимо соблюдать ряд правил. Прежде всего, санитарно-гигиенические, правила асептики и антисептики в медицинской организации. В случае длительного постельного режима – дыхательная гимнастика. Пациентам часто рекомендуют надувать воздушные шары, не нужно от этого отказываться. Важно регулярно проводить гигиену рото- и носоглотки тяжелых больных, стимуляцию откашливания мокроты. Пациентам по возможности следует больше двигаться, избегать контактов с больными родственниками при их посещении, заниматься укреплением иммунитета», - добавил Арман Кушбасов.