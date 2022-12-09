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    Как идет вакцинация против КВИ в Акмолинской области

    9 Декабря 2022, 06:30

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина на прошедшем брифинге проинформировала об охвате акмолинцев вакцинацией против COVID-19 , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вакцинация против коронавирусной инфекции, по словам спикера, - единственный эффективный способ уберечься от коварного заболевания, обеспечить его протекание в более легкой форме.

    «С начала прививочной кампании первым компонентом в Акмолинской области привито 364956 человек, что составляет от подлежащего населения 76,2%, а от общего числа населения - 46,5%. Вторым компонентом привито 353027 человек, от общего количества подлежащего контингента - 73,7%, от общего числа населения - 48,1%», - проинформировала спикер.

    Ревакцинацию с ноября 2021 года прошли 176556 человек, что составило от подлежащего населения - 64%. Повторной ревакцинацией против коронавирусной инфекции охвачено 47148 человек, от подлежащего населения - 67,7%.

    В ходе вакцинации против коронавирусной инфекции с 1 июля 2022 года первым компонентом привито 4773 человек, что составляет в среднем в день по 30 человек. Вторым компонентом привито 6411 человек, что составляет в среднем в день по 40 человек. В ходе ревакцинации против коронавирусной инфекции с 1 июля 2022 года привит 22431 человек, что составляет в среднем в день по 141 человеку. Повторной ревакцинацией против коронавирусной инфекции охвачено всего 30367 человек, что составляет в среднем в день по 191 человеку.

    По словам спикера, в Акмолинскую область планируется поступление вакцины Pfizer.

    «Вакцина Pfizer будет использоваться при вакцинации и ревакцинации трех категорий граждан - подростков (с 12-17 лет), беременных и кормящих женщин», - пояснила главный госсанврач региона.

    С начала прививочной кампании вакцина Pfizer введена 91291 акмолинцу, в том числе первый компонент – 17599, второй – 16964, ревакцинация третьей дозой – 38103, повторная ревакцинация – 18625.

    При этом отмечается более низкий охват подлежащих категорий (подростки, беременные и кормящие женщины) в сравнении с республиканским уровнем. Так, 1 компонент Pfizer получили 348 беременных женщин - 4,2%, что в 3,1 раз ниже республиканского показателя, 3267 кормящих женщин - 30,3%, что в 1,2 раза ниже республиканского показателя, 9 779 подростков - в 3,3 раза ниже республиканского показателя.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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