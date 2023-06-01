Как идет ремонт ТЭЦ-2 «Арселор Миттал Темиртау»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 30 мая, представители территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области в рамках контроля за подготовкой энергетических предприятий к предстоящему осенне-зимнему периоду посетили ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Как сообщили в Минэнерго, в соответствии с утвержденным графиком ремонтов оборудования на 2023 год для подготовки электрической станции к предстоящему отопительному периоду запланировано проведение капитальных и расширенно-текущих ремонтов на котлоагрегатах № 1, 2, 4, 5, турбоагрегате № 3. По остальному основному и вспомогательному оборудованию запланировано проведение текущих ремонтов.

«Выявлено, что капитальный ремонт котла № 1 ведется с отставанием. Срок завершения работ смещен с 25 мая до начала августа. Работы выполняют порядка 70 работников подрядных организаций в круглосуточном режиме. Проведение работ усложняется неисправном состоянием грузоподъемных механизмов. Не законтрактован ремонт участков газоходов на котле. Не начаты работы по текущему ремонту турбины № 2, планировавшиеся еще в апреле текущего года. Соответствующие письма о текущей ситуации направлены департаментом руководству АО «Арселор Миттал Темиртау» и в акимат региона», - проинформировали в Министерстве.

Прохождение ремонтной кампании и подготовка ТЭЦ-2 Темиртау к предстоящему осенне-зимнему периоду находится на постоянном контроле территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области, добавили в Минэнерго.



