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    Как и при каких обстоятельствах будут штрафовать за нецензурную брань в Казахстане

    13 Января 2023, 09:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МВД рассказали подробнее об ужесточении наказания за нецензурную брань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В последние дни в социальных сетях много вопросов про усиление ответственности за маты. На наиболее распространенные вопросы ответил заместитель председателя КАП МВД РК Ренат Зулхаиров.

    При каких обстоятельствах будут штрафовать за нецензурную брань?

    Ответственность за нецензурную брань в нашем законодательстве существует уже не первый год. К примеру, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме – это уголовный проступок, ответственность за совершение которого предусмотрена в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные или общественные работы до 120 часов. Далее нецензурная брань и другие действия, выражающие явное неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, совершенные в жилище и не содержащие состав уголовного правонарушения, влечет административную ответственность по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях, и предусматривает сейчас предупреждение либо арест до 5 суток. Что касается мелкого хулиганства, то оно выражается в виде нецензурной брани в общественных местах, оскорбительного приставания к физическим лицам, осквернения зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. Иными словами административная ответственность по мелкому хулиганству наступает только если нецензурная брань происходит в общественных местах, еще одним условием – выражение неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.

    На сколько усилена ответственность за мат?

    C этого года наказание за совершение мелкого хулиганства будет усилено. Это сделано, в первую очередь, в целях пресечения нарушения общественного порядка. Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей, либо людей старшего поколения, то ответственность за это 17 250 тенге или арест до 10 суток. С 6 марта 2023 года за такие деяния будет предусмотрено наказание в виде 20 МРП (это 69 тысяч тенге) и арест от 5 до 15 суток.

    Не будут ли штрафовать если кто-то просто скажет, что он меня обматерил?

    По каждой жалобе на нецензурную брань сотрудниками полиции будут собираться доказательства – это заявление граждан, показание свидетелей, а также видео-, аудиофиксация самого правонарушения, а в необходимых случаях – заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.

    Для привлечения к ответственности обязательным условием является по мелкому хулиганству высказывания нецензурной брани в общественных местах, выражении неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.

    Как будут штрафовать за маты в социальных сетях?

    По мелкому хулиганству ответственность за нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена, если она высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан.

    За мат на каком языке будут штрафовать?

    В целом ответственность наступает за высказывание нецензурной брани на любом языке при наличии вышеуказанных условий – это общественное место, неуважение к окружающим и нарушение спокойствия граждан.
    Права человека МВД РК Общество
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