Как Huawei продвигает казахстанские стартап-проекты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одна из крупнейших компаний Huawei поддерживает стремление Казахстана в развитии стартап-культуры и высокотехнологичных проектов для укрепления экономики. На территории Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub уже как год активно работает инновационная лаборатория Huawei Kazakhstan Joint Innovation Center. В компании и технопарке рассказали и показали, как Huawei работает и продвигает решения отечественных разработчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный центр или OpenLab, как отмечают в технопарке, предназначен для организации совместной работы инженеров компании и ее партнеров, заказчиков и разработчиков с целью создания, локализации, разработки и тестирования новых технологических решений.

«Huawei Kazakhstan Joint Innovation Center открыт для всех. Данный OpenLab является первым инновационным центром в Центральной Азии. Создание центра дало возможность стартапам использовать инженерные ресурсы Huawei, а также разрабатывать и тестировать свои решения. Центр работает в необычном формате – это «демо-зона» рабочего оборудования, где любой желающий может проверить и посмотреть то или иное решение», - рассказывает директор Департамента R&D и корпоративных инноваций международного технопарка Astana Hub Асет Досымханов.

По его словам, компания с момента создания международного технопарка предлагала свою инфраструктуру в области IT-решений.

«Huawei были одними из первых, кто предложил открыть здесь свой офис и направлять своих экспертов. Мы уже год работаем вместе и провели совместно десятки мероприятий на нашей площадке. Компания развернула свою инфраструктуру, серверные мощности», - отмечает директор департамента R&D и корпоративных инноваций.

В Huawei специально для Astana Hub и стартаперов организовали специальный тур в Шанхай в рамках события Mobile World Congress Shanghai 2019. Как отметил А. Досымханов, именно сотрудничество с компанией дает возможность тестировать технологию 5G в нашей стране.

«Мы посетили один из крупнейших центров Huawei. Там нам показали, как работает технология 5G. У сети пятого поколения огромные перспективы. Сотрудничество с Huawei привело к тому, что мы развернули одну их первых базовых станций 5G на территории Astana Hub. Это сделано при поддержке «Казахтелеком», «Теле 2» для того, чтобы у стартапов была возможность тестировать свои решения. Технология 5G позволяет делать решения наших компаний более привлекательными и конкурентными. Мы планируем предоставить компаниям доступ. Также отмечу, что в рамках форума «Digital Bridge» в столице была презентована коммерческая сеть 5G «Казахтелекомом» совместно с Huawei», - проинформировал А. Досымханов.

Между тем руководитель лаборатории Huawei Kazakhstan Joint Innovation Center Нурым Бутабаев поделился, как международная компания продвигает решения казахстанских стартаперов.

«Что мы делаем для казахстанских разработчиков? Huawei – это 180 тысяч человек, которые работают по всему миру. Мы проводим мастер-классы от мировых экспертов. Недавно, к примеру, приезжали представители компании из Европы, эксперты из головного офиса Шэньчжэнь. Наши спикеры начинают рассказывать, как зарождается определенный проект – будь то это телефон или технология 5G, а также как нужно правильно вести проектный менеджмент. Наша лаборатория – окно для всех желающих стартаперов и площадка для работы с нашими клиентами», - отметил Нурым Бутабаев.

Как отметил руководитель центра, для стартаперов предоставляются серверные мощности, с помощью которых разработчик работает над своим проектом.

«Мы создаем виртуальную машину, даем логин и пароль стартаперу, благодаря чему он может тестировать свои решения с помощью сервера. Astana Hub дает бесплатную инфраструктуру, а Huawei выделяет серверные ресурсы. Стартапер тестирует дальше решения. OpenLab - это не просто проект, а долгосрочные инвестиции в развитие стартап-культуры и информационно-коммуникационных технологий. У нас в приоритете - развитие талантов и привлечение их в наши проекты», - подчеркнул Н. Бутабаев.

О своих разработках в рамках сотрудничества с компанией рассказал и коммерческий директор стартап-проекта AIKEY Данияр Кибат. Стартап-проект работает почти год в стенах Astana Hub.

«Интеллектуальная платформа «AIKEY» реализует концепцию BPM (Business Process Management), другими словами организует и оптимизирует бизнес-процессы государственных органов. В нашем портфеле продуктов имеются готовые решения. В создании программных комплексов, нам очень сильно помогло наше партнерство с Huawei Kazakhstan Joint Innovation Center, в части предоставления серверных мощностей и площадки для нагрузочного тестирования. На самом деле, без такой поддержки мы бы столкнулись с проблемой вывода на рынок «сырых» продуктов, а соответственно, с проблемой нашей уверенности перед заказчиками и последующим возможным негативом. Сейчас мы на все 100% уверены в качестве своих решений», - поделился Данияр Кибат.