Как готовят военную технику к зиме в региональном командовании «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В частях регионального командования «Юг» полным ходом ведется работа по переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этой работе задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и другие части, на вооружении которых находится колесная и гусеничная техника, - рассказала руководитель пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК подполковник Дина Мухаринова. - Пристальное внимание переводу техники на зимний режим эксплуатации уделяется и в Таразском гарнизоне, где расположен штаб регионального командования «Юг».

Дислоцированные в Таразе воинские части призваны не только обеспечивать деятельность штаба руководства, но и по первому приказу выдвинуться в указанные районы для выполнения боевых задач. И, для того чтобы обеспечить своевременный выход боевых машин, требуется тщательная подготовка техники к новым условиям работы. Ведь условия эксплуатации техники в зимний и летний периоды существенно отличаются.

Перевод вооружения и военной техники для работы в зимних условиях включает в себя замену летних сортов ГСМ на зимние, замену дизельного топлива. Также проводятся регулировочные работы, осуществляется замена резинотехнических изделий, масляных, воздушных и топливных фильтров. По необходимости проводится замена узлов и агрегатов, отслуживших свои сроки. Кроме того, производится замена инвентарного имущества боевых машин, доукомплектование расходного материала – запчастей, инструментов и принадлежностей.

«Поддержание военной техники в исправном состоянии обеспечивает боеготовность воинских частей. Каждая тщательно обслуженная и подготовленная к зиме единица техники должна завестись в любую погоду, выдвинуться в указанные районы и обеспечить выполнение любых поставленных перед подразделениями задач, – подчеркивает исполняющий обязанности командира войсковой части 85395 регионального командования «Юг» полковник Марат Шахашов. – Поэтому необходимо предусмотреть все организационные вопросы перевода техники на новый режим эксплуатации».

До начала технических работ с военнослужащими, которые занимаются обслуживанием вооружения и военной техники, проведи инструкторско-методические занятия, личному составу пояснили требования мер безопасности, порядок обслуживания и особенности эксплуатации в зимних условиях.

Помимо перевода вооружения и военной техники на эксплуатацию в зимних условиях, в военных частях облагораживают территории мест хранения техники. В парках боевых машин и в хранилищах ведется благоустройство парковой зоны, производится косметический ремонт военной техники и мест хранения вооружения, подчеркнули в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК.