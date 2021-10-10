Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Как готовят военную технику к зиме в региональном командовании «Юг»

    10 Октября 2021, 17:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В частях регионального командования «Юг» полным ходом ведется работа по переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этой работе задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и другие части, на вооружении которых находится колесная и гусеничная техника, - рассказала руководитель пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК подполковник Дина Мухаринова. - Пристальное внимание переводу техники на зимний режим эксплуатации уделяется и в Таразском гарнизоне, где расположен штаб регионального командования «Юг».

    Дислоцированные в Таразе воинские части призваны не только обеспечивать деятельность штаба руководства, но и по первому приказу выдвинуться в указанные районы для выполнения боевых задач. И, для того чтобы обеспечить своевременный выход боевых машин, требуется тщательная подготовка техники к новым условиям работы. Ведь условия эксплуатации техники в зимний и летний периоды существенно отличаются.

    Перевод вооружения и военной техники для работы в зимних условиях включает в себя замену летних сортов ГСМ на зимние, замену дизельного топлива. Также проводятся регулировочные работы, осуществляется замена резинотехнических изделий, масляных, воздушных и топливных фильтров. По необходимости проводится замена узлов и агрегатов, отслуживших свои сроки. Кроме того, производится замена инвентарного имущества боевых машин, доукомплектование расходного материала – запчастей, инструментов и принадлежностей.

    «Поддержание военной техники в исправном состоянии обеспечивает боеготовность воинских частей. Каждая тщательно обслуженная и подготовленная к зиме единица техники должна завестись в любую погоду, выдвинуться в указанные районы и обеспечить выполнение любых поставленных перед подразделениями задач, – подчеркивает исполняющий обязанности командира войсковой части 85395 регионального командования «Юг» полковник Марат Шахашов. – Поэтому необходимо предусмотреть все организационные вопросы перевода техники на новый режим эксплуатации».

    До начала технических работ с военнослужащими, которые занимаются обслуживанием вооружения и военной техники, проведи инструкторско-методические занятия, личному составу пояснили требования мер безопасности, порядок обслуживания и особенности эксплуатации в зимних условиях.

    Помимо перевода вооружения и военной техники на эксплуатацию в зимних условиях, в военных частях облагораживают территории мест хранения техники. В парках боевых машин и в хранилищах ведется благоустройство парковой зоны, производится косметический ремонт военной техники и мест хранения вооружения, подчеркнули в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Армия Минобороны РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Для тушения пожара близ Астаны задействован вертолет МИ-17
    Новый министр по ЧС принес присягу народу Казахстана
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана