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    Как голосуют нефтяники Тенгизского месторождения

    19 Марта 2023, 14:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На Тенгизском нефтегазовом месторождении в Жылыойском районе Атырауской области развернуто 15 выездных пунктов для голосования по выборам в Мажилис и маслихаты всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В штаб избирательной комиссии от вахтовых работников Тенгиза заранее поступило свыше 18 тысяч заявлений для участия во внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Часть вахтовиков обратилась в участковые комиссии по месту регистрации и привезли с собой из разных областей Казахстана открепительные удостоверения для голосования.

    Подготовка к голосованию на территории Тенгизского месторождения заняла несколько недель. Избирательные пункты расположили в вахтовых поселках ТШО и подрядных организаций. Для организации бесперебойного и безопасного голосования была предусмотрена необходимая логистика и усилены меры безопасности.

    В соответствии с законодательством РК выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней проходят открыто и гласно. Из города Кульсары прибыли наблюдатели.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Выборы Выборы в Мажилис
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