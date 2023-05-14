Как фильмы российского режиссера о Казахстане становятся лучшими на кинофестивалях

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Документальный фильм «Волжские ворота» о знаменитом казахстанском футбольном игроке, а нынче детском тренере Виталии Марьянкове, вошел в десятку лучших фильмов киноконкурса «На Благо Мира». Автор фильма – наш соотечественник, журналист, кинодокументалист Сергей Александров, переехавший в начале «нулевых» из Тараза в Самару. О значении работы детского тренера для развития мирового футбола, о ностальгии по Казахстану, рождающей шедевры кинодокументалистики, – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Лауреат губернской премии в области культуры и искусства, призер отечественных и международных кинофестивалей и конкурсов, автор документальных фильмов Сергей Александров скромно работает на Самарском областном телеканале «Губерния» телеоператором. Однако за эти годы он сумел стать известным российским кинодокументалистом, и первым из самарских журналистов вошел в Российскую Гильдию неигрового кино и телевидения.

Неразрывная связь кино с ностальгией по Казахстану

На счету Сергея Александрова довольно много интересных киноработ, и практически каждая пронизана ностальгическими нотками по Казахстану и по Таразу.

«Много теплых воспоминаний осталось о Казахстане, - говорит собеседник. - Родился в Северо-Казахстанской области, в селе Ишимском, где родители целину поднимали. В Казахстане, в Джамбуле, начался мой путь в кино и на телевидении. В этом теплом городе, с прекрасной природой, есть замечательная и теплая журналистская братия. И много теплых светлых дней. Когда уезжал, думал, что больше мне снимать братьев-казахов не придется. Оказалось, что глубоко ошибался. В итоге получилось, что я стал вести видеолетопись культурной жизни самарских казахов. А когда Самара стала культурным центром казахов России, то пришлось охватывать и жизнь всех казахов России. В сотрудничестве с Самарской региональной казахской национально-культурной автономией «АК ЖОЛ» снято много материалов, видеосборники о культурной и общественной жизни самарских и российских казахов».

По словам собеседника, в Самарской области имеется 12 филиалов казахской национально-культурной автономии «АК ЖОЛ». Здесь созданы казахский ансамбль танца «Айгуль», казахский театр моды «Маржан», выпускается областная газета «Ак жол», проходят занятия воскресной школы по изучению казахского языка, культуры, традиций, обрядов и национальной одежды. Молодежная организация «Кайрат» проводит образовательные, спортивные и культурные мероприятия. Ежегодно в Самарской области проводятся конкурсы красоты, силы и грации «Қыз сыны» и «Жігіт сұлтаны». Все эти коллективы не раз побеждали на многих всероссийских и международных конкурсах России и Казахстана.





Снятый Сергеем Александровым документальный фильм «Наурыз» посвящен тому, как праздник Наурыз превратил Самару в культурный центр казахов России.

«Ежегодно с 2003 года самарская автономия казахов «АК ЖОЛ» проводит областной праздник весны и единения «Наурыз», в котором участвуют все 12 филиалов автономии казахов Самарской области. На протяжении 12-ти лет я снимал этот фильм, в сотрудничестве с самарским казахским культурным центром. Основные съемки и события проходили на территории Самарской области, есть небольшие фрагменты, снятые в Москве, Саратовской и Оренбургской областях, в Западно-Казахстанской области. По сути, 54-минутный фильм «Наурыз» рассказывает о том, как кочующий праздник превратил Самару в культурный центр казахов России. В фильме в хронологической последовательности показано, как древний праздник однажды вышел из казахского аула и стал кочевать по степным просторам Поволжья, знакомя братские народы с культурными ценностями казахов. Это своеобразная летопись культурной жизни самарских казахов за 12 лет», - рассказал собеседник.





Есть в творческой копилке режиссера Сергея Александрова и 26-минутный фильм «Одинокий странник» (Казахстан - Россия), ставший призером XIII Международного фестиваля мусульманского кино в Казани в номинации «Экологические преступления» - о борьбе с преступлениями в сфере экологии. В фильме автор рассказал о фотокорреспонденте жамбылской областной газеты Валерии Сутулове. О человеке, влюбленном в природу своего края и создавшем удивительные по красоте фотоальбомы «Природа Казахстана». Только ради одного кадра, чтобы запечатлеть водоплавающих птиц, он мог просидеть всю ночь в зарослях камыша. А чтобы сфотографировать пролетающих над Жамбылской областью журавлей или прилетевших на озёра розовых пеликанов, мог рвануть вглубь пустыни. Влюбленность в природу, восхищение ее красотой видны в каждой фотоработе Валери Сутулова - танцующие журавли, розовые фламинго, цветущая в маках степь, легкий пушок одуванчика, присевшая на цветок пчела, диковинные каменные образования Коксая, завораживающая красота Аксу-Жабаглы.









«Одинокий странник» - это пронизанный ностальгией фильм о природе южного Казахстана, которая помогла человеку найти дорогу в рай», - такое определение своей работе дает режиссер Сергей Александров. Международный фестиваль мусульманского кино в Казани - один из крупнейших киносмотров в России, проводимый ежегодно с 2005 года. Программу форума традиционно составляют фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построения межнационального сотрудничества.

Милан рукоплескал «Беташару»

«Волжские ворота» – это фильм футбольная биография, в которую вошли громкие международные победы и досадные поражения, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о своей киноработе автор. - И это не первый мой документальный фильм о футболе. Эта картина завершает мою футбольную трилогию. До этого я снял два фильма, связанных с футболом, – «Первая высота» (2005 год) и «Беташар» (2012 год). Оба этих фильма стали лауреатами и участниками международных кинофестивалей. Оба они участвовали в главном мировом фестивале спортивного кино, который проходит ежегодно в Милане в Италии. Фильм «Первая высота» представлял Россию и Казахстан в номинации «Документальный репортаж», а «Беташар» - в номинации «Лучший фильм о футболе». Хочу отметить, что «Беташар» первый из российских и казахстанских фильмов, который пробился на Миланский кинофестиваль в номинацию «Лучший фильм о футболе».

Сложно было раньше представить, что документальные фильмы про культурную жизнь российских казахов будут показывать в центре Европы. Но это случилось в декабре 2014 года в Милане, где состоялся кинопоказ снятого Сергеем Александровым российско-казахстанского фильма «Беташар». Эта киноработа была очень тепло принята итальянской публикой, фильм показали на российских и казахстанских телеканалах. Кроме того, старейший и престижный в мире кинофестиваль в итальянском городе Палермо «Paladino D'Oro 2017» выдвинул фильм «Беташар» на социальную кинопремию.

15-минутный фильм «Первая высота» снят Сергеем Александровым в 2005 году и посвящен тому, как в 2004 году в Казахстане город Тараз встречал дорогих гостей - впервые в древний город после распада СССР прибыла российская футбольная команда.

55-минутный фильм «Беташар» рассказывает о казахском свадебном обряде, в котором акын знакомит невесту с родными и близкими жениха. Житель Самарской области Бисимбай Шарлапаев, вместе с односельчанами, поднимает сельское хозяйство, организует футбольные турниры среди казахской молодежи, возрождает казахские национально-культурные традиции, строит мечеть и думает о сохранении рода, мечтая о том времени, когда старший сын подарит ему внука. Первый шаг на пути к заветной мечте сделан - сын привез из Лондона невесту. По казахскому обычаю свадьба начинается с обряда «беташар», в котором акын знакомит невесту с родными и близкими жениха.

От турниров «Кожаный мяч» до Академии футбола

В своей новой документальной работе - «Волжские ворота» - Сергей Александров рассказал о судьбе казахстанского футбольного игрока и тренера Виталия Марьянкова, который в этом году отметил свое 65-летие.

В интересной и по-спортивному захватывающей биографии воспитанника жамбылской школы футбола были и громкие международные победы, и досадные поражения. И в картине показан путь главного героя длиною в жизнь – от его детских турниров «Кожаный мяч», в которых он участвовал, до работы старшим тренером Академии футбола имени Юрия Коноплёва в Ставропольском районе близ Тольятти.

Виталий Марьянков - известный жамбылский футболист. На протяжении 16 лет он играл за родную жамбылскую команду «Химик», был капитаном команды мастеров и любимцем болельщиков. В 33 года стал играющим тренером, а в 36 лет - главным тренером команды мастеров. В 1994 году под руководством Виталия Марьянкова впервые в истории казахстанская команда приняла участие в розыгрыше Кубка кубков азиатских стран и вышла в 1/4 финала.

2018 год. Самара-Арена, Перед игрой Швеция - Англия. Слева Сергей Александров, посередине Георгий Хутиди, справа – Виталий Марьянков

Свою игровую и тренерскую карьеру в Казахстане Виталий Владимирович завершил в конце 1990-х годов. После этого вернулся на родину в Тольятти, где в 2001 году начал работать детским тренером, и уже больше 20 лет тренирует ребят в Академии футбола имени Юрия Коноплёва.

«Про футбол я неслучайно снял фильмы, - говорит Сергей Александров. – Еще в Казахстане много делал футбольных сюжетов для республиканских, областных и городских телеканалов, писал заметки в газеты. Приходилось писать и снимать больше на голом энтузиазме и от любви к футболу. Оба сына моих занимались футболом и в Таразе, и в Самаре, поэтому знаю хорошо проблемы не только взрослого, но и детского футбола. Много пишут и говорят о тренерах сборной команды или тренерах команд мастеров, а о первом тренере ребят и детском футболе – тишина. А ведь фундамент мирового футбола – это детский футбол. Без детского тренера не будет профессионального футбола. Несправедливо получается. Захотелось добиться справедливости и сделать фильм о детском тренере».

С главным героем фильма Виталием Марьянковым автор фильма был хорошо знаком еще в бытность в Таразе.

«В то время я начал серьезно снимать таразский футбол. В фильм вошли кадры, начиная с 1994 года, поэтому можно считать началом съемки фильма 1994 год. О каждом жамбылце, принявшем участие в моем фильме, можно было бы снять отдельный фильм. Но я, как Виталий Марьянков, в начале «нулевых» уехал в Россию, в Самару, а Марьянков - в Тольятти, это находится рядом, но я не знал, где Марьянков. Благодаря моему младшему сыну Кириллу, который в Самаре стал заниматься футболом, наши пути с Виталием Марьянковым пересеклись, когда футбольная команда сына приехала в Тольятти, в Академию Коноплева, на товарищескую игру. И здесь для меня оказалось большой неожиданностью встретить нашего жамбылского футболиста», - рассказал собеседник.

По его словам, в итоге эта встреча завершилась трилогией о футболе. А команда футбольных юниоров, в которой играл сын Сергея Александрова, снялась в фильме «Первая высота».

«Много рассказывают про серьезный кастинг, отбор артистов на главные роли в игровом кино. Но я считаю, что в неигровом кино кастинг еще серьезнее. Например, для моих фильмов о детских тренерах – герой должен быть хорошим семьянином, иметь любимых детей и жену ангела, а не фотомодель с ветреной головой. Как можно доверять своего ребенка тренеру, который не желает или не способен создать семью из трех человек? Вот с таким жестким кастингом справился Виталий Марьянков. И с таким героем охотно снялись в фильме лучшие тренеры России и Казахстана, заслуженные мастера спорта и будущие звезды мирового футбола», - рассказал Сергей Александров.

Виталий Марьянков с женой Татьяной, детьми и внуками

«Волжские ворота» начали свой путь по кинофестивалям с осени 2022 года.

«В начале года в Казани на Всероссийском кинофестивале «Белая птица» фильм «Волжские ворота» получил специальную награду жюри «За удачное воплощение на экране темы спорта, чести и достоинства». Затем «Волжские ворота» были номинированы на премию «На Благо Мира», - говорит собеседник.

Премия «На Благо Мира» за доброту в искусстве была учреждена в 2011 году в Москве по замыслу певицы Валентины Толкуновой и писателя Александра Усанина. Миссией конкурса «На Благо Мира» является создание гармоничного, здорового общества, в котором культура и искусство служат развитию, укреплению и распространению идей нравственности, справедливости и доброты. Кинопремия проходит по 12 номинациям и присуждается по итогам интернет-голосования и заключительного голосования экспертного совета, в состав которого входят известные деятели искусства, культуры и спорта.

Документальный фильм Сергея Александрова «Волжские ворота» по зрительскому голосованию вошел в десятку лучших, а по общему итогу конкурса «На Благо Мира» эта киноработа заняла четвертое место.

Впереди о кинодокументалиста новые планы, новые фильмы.

«Чему будут посвящены новые работы? Конечно же, футболу. Конечно же, родному Казахстану, идеям добра и мира», - говорит Сергей Александров.



