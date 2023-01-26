Как до 2040 года в Алматы будет развиваться общественный транспорт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Разработчики Генплана Алматы поделились схемой развития общественного транспорта до 2040 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу до 2025 года линии БРТ должны появиться по проспекту Райымбека, по улицам Желтоксан, Саина (от проспекта Райымбека до вдоль БАКа), Суюнбая, Хмельницкого, Толе би (восточнее Желтоксан), части проспекта Сейфуллина (от Абая до Райымбека) - всего 40 км.

До 2030 года линии БРТ могут продлить еще на 30 км по улицам Тлендиева, Розыбакиева, Муканова, Жумабаева, вдоль БАКа и Кульджинскому тракту. К 2035 году - по улицам Утеген батыра, Татибекова, Северное кольцо и части улицы Шолохова (всего 20 км).

К 2040 году линии БРТ хотят продлить еще на 12 км. Таким образом, протяженность БРТ к 2040 году составит 102 км. На сегодня линия БРТ имеет протяженность 8 км.

Наравне с проектом линий скоростного автобусного транспорта (БРТ) будет развиваться и рельсовый транспорт. Согласно Генеральному плану к 2040 году протяженность линии метро должна составить 32 км, на сегодня существующая линия занимает 13 км.

«Касательно рельсового транспорта. Вы видите, что у нас по схеме появляется вокзал-3. Он будет находиться на пресечении улицы Саина и Бурундайской автодороги. Если говорить про метро, то нам, во-первых, надо закончить существующую линию до рынка Барлык (район Алтын Орды), вторую очередь – вдоль Рыскулова, третью очередь – по плотным участкам города», - сказал на презентации генеральный директор ТОО «НИИ «Алматыгенплан», разработчик Генерального плана Асхат Садуов.

Кроме того, в будущем по городу запустят легкорельсовый транспорт (ЛРТ). Его линия будет проходить по улицам Толе би, Желтоксан, проспекту Райымбека. Транспортно-пересадочные узлы будут находиться возле рынка Барлык, вокзала-2 и в зоне «Восточные ворота». Общая протяженность ЛРТ к 2040 году составит 76 км.

По словам разработчика Генплана Асхата Садуова, преимущество ЛРТ (скоростной трамвай) – это довольно короткие сроки строительства по сравнению с метро и при масштабировании на весь город практически сравнимые с метро показатели пассажиропотока. Кроме этого, скоростной трамвай позволяет обозревать город из окна салона трамвая и не тратить время спуск и подъем к остановочной платформе.

«В Алматы уже давно назрела необходимость создания коридоров скоростного трамвая и в представленной схеме они охватывают значительную часть города, проходя, в том числе, и по ранее существовавшим линиям. Это позволит создать несколько маршрутов ЛРТ», - сказал он.



Фото: Акимат города Алматы

