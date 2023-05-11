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    Как часто казахстанцы решаются на партнерские роды

    11 Мая 2023, 22:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В стране только 40% родов происходят в присутствии партнёра. Такие данные приводятся в проекте Концепции развития службы охраны здоровья матери и ребенка в РК на 2023-2030 годы «Каждая женщина – каждый ребенок», размещенном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Количество имеющихся индивидуальных родильных палат не предоставляет возможность соблюдать конфиденциальность и приватность, эффективно реализовать партнерские роды. В медорганизациях отмечается недостаточное количество индивидуальных родильных палат с учетом количества родов в год (например, 5 для 6000 родов или 8 для 13 000 родов)», - сообщается в документе.

    Отмечено, что в послеоперационном периоде мониторинг состояния здоровья женщин осуществляется не на должном уровне, отсутствуют палаты пробуждения, женщины помещаются в отделения интенсивной терапии без постоянного присутствия акушерского персонала для наблюдения.

    «В акушерстве очень важна роль реанимационно-анестезиологической службы, к сожалению, некоторые акушерские неотложные состояния сопровождаются реанимационными и анестезиологическими ошибками, влияющими на неблагоприятный исход. Из-за недостаточной квалификации анестезиологов – реаниматологов отмечаются неудачные попытки интубации трахеи, ранение сосудов, массивный гемоторакс, пневмоторакс, запоздалая диагностика указанных осложнений, неадекватная помощь при их выявлении: поздний перевод на ИВЛ, избыточное введение анальгезирующих и др. средств. Также большинство оперативных родов проводятся под общей анестезией», - говорится в проекте концепции.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Минздрав РК Здравоохранение
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