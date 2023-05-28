Как часто казахстанцы распространяют ложную информацию в соцсетях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году на интернет-платформах страны выявлено 278 фактов распространения ложной информации. Такие данные содержатся в законопроекте «О внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам интернет-площадок и интернет-рекламы», поступившем на рассмотрение Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе мониторинга информационного пространства в 2022 году Центром анализа и информации выявлено 278 нарушений, связанных с распространением ложной информации. Из них 247 распространялись на различных новостных сайтах. В Facebook - 83, в Instagram - 74, в Telegram - 56, в TikTok - 7, в YouTube - 27, на интернет-ресурсах - 31 ложная информация. Так, в 2022 году в Министерство внутренних дел РК направлены письма-уведомления о 195 случаях распространения дезинформации. Учитывая, что факты распространения ложной информации (фейковой информации) становятся все более распространенными, следует установить административную ответственность за повторное распространение ложной информации в течение года с определением санкции в виде штрафа, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния», - говорится в документе.

В этой связи по инициативе депутатов может быть введена новая статья 456-2 (размещение, распространение недостоверной информации) в Кодекс об административных правонарушениях. Она предусматривает штраф за ложную информацию, распространяемую блогерами и информационными порталами.



