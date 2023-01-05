Как был организован сбор митингующих – Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В документальном фильме «Қаңтар оқиғасы: Дерек пен дәйек» Генеральная прокуратура показала, как был организован сбор митингующих и в каких локациях они собирались, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Организаторы антигосударственных митингов действовали по четкому срежиссированному плану. Например, в Алматы определили два места сбора протестующих: одно – возле спортивного комплекса «Алматы Арена» на западе города, другое – площадь перед спортивным комплексом «Халык Арена» на востоке. Время сбора в обоих местах одинаковое – с 6 до 8 часов вечера. Эту информацию передали людям по мессенджерам Whats App и Telegram. В Алматы за считанные часы количество участников таких групп увеличилось со 140 до 5500 подписчиков», - говорится в документальном фильме.

Обе группы начинали двигаться одновременно – в 21:00 часов вечера в сторону городского акимата. Перемещаясь по таким центральным улицам как проспект Абая и улица Толе би, они вербовали людей по пути.

«К площади Республики шла толпа уже численностью до 10 тысяч человек. Вооруженные арматурами, дубинками, топорами, горючими и взрывными смесями, митингующие стали атаковать полицейских и военных. По несколько человек нападали на одного. В эти январские дни во многих городах страны повредили и уничтожили более 400 автомобилей», - повествуется в фильме.



