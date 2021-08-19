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    Как будут субсидировать сельхозтоваропроизводителей согласно новым правилам

    19 Августа 2021, 10:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК внесло изменения в правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В целях государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием гречихи и масличных культур, увеличения загруженности перерабатывающих предприятий, занимающихся переработкой вышеуказанных культур и стабилизации цен на внутреннем рынке Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан принят приказ от 10 августа 2021 года № 236 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 «Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства».

    Приказ предусматривает выплату субсидий сельхозтоваропроизводителям или сельхозкооперативам по гречихе и масличным культурам на частичное возмещение затрат за сданную продукцию в текущем году и в четвертом квартале предыдущего года на переработку перерабатывающему предприятию либо переданных на переработку собственным перерабатывающим структурам.

    Вместе с тем, в приказе предусмотрено частичное возмещение затрат семян помидора и огурца выращиваемых в защищенном грунте. При этом субсидии по элитным семенам и семенам гибридов первого поколения томатов и огурцов предназначаются для сельхозтоваропроизводителей (сельхозкооперативов) возделывающих томаты и огурцы в условиях защищенного грунта в промышленных тепличных комплексах.

    Также приказом предусмотрена норма по выплате субсидий на семена, удобрения, пестициды (биоагенты) при возделывании сельскохозяйственных культур в промышленном тепличном комплексе сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом), имеющим в частной собственности или на праве землепользования земли иных категорий (несельскохозяйственного назначения).

    Данный приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 13 августа 2021 года № 23986. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    Автор:

    Минсельхоз Сельское хозяйство Общество
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