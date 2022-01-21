Как будут сдерживать цены на хлеб в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В программе «Акпараттык сагат» на областном телевидении представители управления сельского хозяйства Актюбинской области рассказали о сдерживании цен на социально значимые продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления сельского хозяйства Исатая Еспаганбетова, в целях исполнения поручений Президента о сдерживании цен в регионе ведется определенная работа.

«Министерством сельского хозяйства даны задания в данном направлении, главная задача - сдерживание цен на продукты питания, в этом направлении предстоит реализовать много мероприятий», - сказал И. Еспаганбетов.

По словам Еспаганбетова, из-за увеличивающегося экспорта казахстанской продукции за рубеж повышаются цены на продукты на местном рынке, в связи с чем будут приняты меры по ограничению экпорта продуктов, в том числе подсолнечного масла, картофеля, крупного рогатого скота и других.

«По картофелю наша область обеспечивает себя на 140 процентов, но некоторые предприятия могут продавать за границу, поэтому сейчас мы ставим ограничение на экспорт картофеля. Также ставим ограничение на экспорт КРС и других видов скота, ограничения по экспорту мяса нет. В основном экспортеры минуют убойные цеха и продают скот в другие, южные регионы или за рубеж. Если будет ограничение, скот пойдет в наши убойные цеха и мясокомбинаты, и они могут свою продукцию вывести на местный рынок и за рубеж. Также рассматривается возможность ограничения экспорта зернофуража», - говорит он.

Также И. Еспаганбетов затронул проблему повышения цен на хлеб. По его словам, разработана схема субсидирования сырья для пекарен, за счет чего будет держаться стабильная цена на хлеб.

«Несколько лет в Актюбинской области хлеб выпускался по цене 83 тенге, в крупных торговых центрах его продавали за 84 тенге. Крупные хлебозаводы Актобе держали цену несколько лет. В этом году в регионе была засуха, и если в прошлом году мы собрали 500 тысяч тонн зерна, то в этом году - всего 250 тысяч тонн. Цена на зерно растет в связи с потребностью рынка. В Министерстве сельского хозяйства приняты меры по решению проблемы. Теперь «Продкорпорация» будет продавать зерно по 115 тенге, мы субсидируем 25 тенге, по 90 тенге зерно поступит на мукомольные предприятия, и удешевленная мука поступит в пекарни. За счет этого будет сдерживаться цена на хлеб», - говорит И. Еспаганбетов.