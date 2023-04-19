Как будут решать проблемы отопления в Степногорске

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как Акмолинская область завершает отопительный сезон, а также о состоянии проблемных объектов теплоснабжения в городе Степногорске, Атбасаре и Бурабайском районе рассказал на прошедшем брифинге заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Биржан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в целом отопительный сезон по области проходит в штатном режиме и приближается к завершению. Источники тепла работают стабильно.

«В 2022 году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов из областного бюджета на ремонтную кампанию и закуп топлива было выделено 11,3 млрд тенге. Был проведен масштабный ремонт котельных «Кокшетау Жылу», для использования мазутных котлоагрегатов в полный цикл увеличен выделяемый объем мазута для РК-1 с 4,5 тысяч тонн до 21 тысячи тонн», - проинформировал спикер.

Отвечая на вопрос о состоянии Степногорской ТЭЦ, Б. Абдрахманов отметил, что на проведение текущего и капитального ремонта основного оборудования ТЭЦ в 2022 году выделено более 2,4 млрд тенге, что на 37% больше чем годом ранее.

«Здесь вопрос делится на две части. Первое – состояние самого теплоисточника степногорской ТЭЦ, второе – состояние тепловых сетей, по которым передается тепловая энергия потребителям города Степногорска. По поручению Главы государства у нас с начала года был проведен ряд проверок на степногорской ТЭЦ и тепловых сетях при участии Генпрокуратуры и представителей прокуратуры Акмолинской области и города Степногорска. Состояние теплового оборудования ТЭЦ было полностью изучено, привлекались независимые эксперты. На сегодня у нас есть видение по ТЭЦ и тепловым сетям Степногорска. Вы знаете, что степногорская ТЭЦ в частной собственности. По ТЭЦ были проведены встречи с самим собственником. Есть договоренность, что он будет выделять дополнительные средства на проведение ремонта в текущем году. По предварительным данным, порядка 4 млрд тенге будет выделено только на проведение ремонтной кампании на самой степногорской ТЭЦ. Плюс порядка 1 млрд тенге дополнительно будет выделено на проведение ремонтной кампании на тепловых сетях города», - пояснил спикер.

По словам Б. Абдрахманова, были проведены предварительные обследования сетей города Степногорска и определены критические участки, которые в настоящее время занимают протяженность порядка 30 км – это те, которые требуют незамедлительного ремонта.

«Было принято решение о том, чтобы принять эти сети на баланс МИО, в коммунальную собственность для того, чтобы выделить средства из резерва Правительства и провести необходимые работы в текущем году, чтобы в следующий отопительный сезон мы могли зайти с уверенностью, что у нас не произойдет нарушений на сетях, как это было в Экибастузе», - добавил выступающий.

Также, как было отмечено, в прошлом году совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «Казахстан Темир Жолы», угольными разрезами и региональными угольными операторами проработан вопрос увеличения объема поставок на область. С мая 2022 года по апрель по ЖД линии поставлено 1,2 млн тонн или 90 % от потребности.

«В тоже время, в начале отопительного сезона имелись жалобы на качество теплоснабжения п. Бурабай Бурабайского района, г.Атбасар. Для решения сложившейся ситуации в п. Бурабай и с. Окжетпес, отопление которых осуществляется от центральной котельной п.Бурабай, введенной в эксплуатацию в 2016 году, проведена работа по приобретению блочно-модульной котельной мощностью 14 МВт в п.Окжетпес. Кроме этого, на уточнении областного бюджета на 2023 год выделено 100 млн тенге на реализацию проекта «Строительство тепловых сетей в поселке Окжетпес, Бурабайского района», - сказал Б. Абдрахманов и пообещал уделить в текущем году особое внимание Атбасару.

По завершении отопительного сезона, согласно поручению Главы государства, будет проводиться полный анализ технологических нарушений, состояния оборудования и тепловых сетей, степень износа. На эти цели, по словам спикера, из областного бюджета выделено порядка 300 млн тенге. Будут определяться участки, требующие ремонта, которые будут распределены по поэтапному принципу с перспективой на ближайшие 2-3 года.