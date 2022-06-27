Как будут решать проблему трехсменного обучения в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Для решения проблемы трехсменного обучения в текущем году в Акмолинской области будут введены шесть школ на 4 тыс. 500 мест. Об этом сообщил на пресс-конференции в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Акмолинской области планомерно идет реализация проектов в социальной сфере. Так, до 2025 года планируем открытие 25-ти новых детских садов, построить еще 43 современные школы на 25 тыс. новых мест, оснастить современным оборудованием 376 школ области. В этом году предусмотрен текущий ремонт 61-го и капитальный ремонт 25-ти социальных объектов на 3,8 млрд тенге», - отметил Е. Маржикпаев.

Также, как было отмечено, в текущем году за счет средств областного бюджета продолжится строительство 15-ти школ на 6 тыс. 752 места. Из них для решения проблемы трехсменного обучения уже в этом году будут введены шесть школ на 4 тыс. 500 мест. Это две школы в городе Косшы по 1 тыс. 200 мест, учебно-воспитательный комплекс в Кокшетау на 395 мест, школы в селах Отемис Целиноградского района и Жибек жолы Аршалынского района – по 300 мест, пристройка к СШ № 4 города Акколя на 80 мест.

Основная доля строящихся школ расположена в пристоличной зоне, что решает вопросы трехсменного обучения. Четыре школы – переходящие на 2023 год. Это школы на 300 мест в селе Жалтырколь Аршалынского района, на 1 тыс. 200 мест в городе Косшы, на 1 тыс. 200 мест в Кокшетау и пристройка к специальной школе – интернату № 4 областного центра.

По словам главы региона, в области активизирована также деятельность по строительству спортивной инфраструктуры.

«За последние три года мы построили шесть ФОКов – в городе Кокшетау, районе Биржан сал, Астраханском, Аршалынском, Целиноградском и Атбасарском районах. В областном центре возвращен в государственную собственность и отремонтирован легкоатлетический манеж, начато строительство раскаточного ледового спортивного комплекса. В селе Акмол Целиноградского района введен физкультурно-оздоровительный комплекс, в селах Мадениет Бурабайского района и Жаксы Жаксынского района строятся спортивные комплексы. Также возводятся ФОК и Дворец спорта в Ерейментау и в Щучинске, соответственно», - резюмировал спикер.