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    Как будут регулировать мобильные переводы в Казахстане

    23 Сентября 2021, 18:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как законодательно планируют регулировать мобильные переводы в Казахстане, рассказал министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил министр финансов, за 8 месяцев 2021 года объем платежей и переводов денег, совершенных онлайн-способом составил почти 36 трлн тенге.

    «Министерством финансов совместно с заинтересованными госорганами и Ассоциацией финансистов Казахстана в рамках регулирования мобильных переводов подготовлены соответствующие законодательные поправки.

    Они предусматривают использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательских целей. То есть, у физических лиц остается свой карт-счет для личных целей, а для физических лиц-индивидуальных предпринимателей будет отдельный счет», - сказал во время брифинга Правительства Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина проинформировал, что для исключения фактов использования личных переводов в предпринимательской деятельности, предлагается разработать механизм по определению признаков получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для такой деятельности.

    «Данные поправки не затрагивают личные переводы физических лиц. Указанные инициативы не являются новым видом налога и не коснутся переводов физических лиц в личных целях. Данные поправки рассматриваются в Сенате Парламента», - добавил министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минфин РК Общество Налоги
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