Как будут развиваться Карагандинская и Павлодарская области – итоги поездки Президента в эти регионы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прошлой недели Глава государства Касым-Жомарт Токаев начал рабочие поездки по стране. Сегодня Президент посетил Карагандинскую и Павлодарскую области. В каждом регионе Глава государства уделил внимание стратегически важным вопросам развития регионов, а также дал ряд конкретных поручений. Подробнее читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Почему важно сделать акцент на Карагандинской области

В ходе встречи с общественностью Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Карагандинская область – это индустриальный центр и локомотив промышленного производства страны. В регионе сосредоточены горно-металлургические и угледобывающие производства, которые играют важную роль в развитии экономического потенциала Казахстана.

«В области производится треть угля и около половины меди республики, более 85% стали и 100% плоского проката, - отметил Президент. - В общем объеме промышленного производства доля обрабатывающего сектора составляет 80%. По этому показателю регион находится на лидирующих позициях по стране».

По словам Главы государства, здесь динамично развивается и сохраняется стабильный рост во всех отраслях экономики. Поэтому эти позиции важно использовать как возможности для развития.

«Вместе с тем, область располагает хорошими возможностями для развития. В июле этого года на расширенном заседании Правительства я говорил о необходимости более предметной работы по формированию пула инвестиционных проектов в обрабатывающей отрасли», - сказал Президент.

«Задача государства – создать благоприятные условия для увеличения производства товаров средних и верхних переделов. В Карагандинской области на территории специальной экономической зоны «Сарыарка» и индустриальной зоны «Saran» уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия. Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия. Поэтому Правительству поручается завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны «Saran»», - поручил Глава государства.

Предупредительные меры – незаконный вывоз капитала, условия труда и экология

При этом Президент отметил, что государство очень пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, работающих в нашей стране.

«Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу. Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ.

Особое внимание будет уделено процессу модернизации производств, защиты экологии. На особом контроле – налоговые выплаты. Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей. Кроме того, Глава государства высказался о давно наболевшей проблеме повышения безопасности условий труда.

«Наряду с проблемами экологии в области остро стоит вопрос обеспечения безопасных условий труда на промышленных предприятиях. Это принципиальный момент для такой индустриально развитой области, как Карагандинская. К примеру, только за 2022 год на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства», - заявил Глава государства.

По всей видимости, уполномоченным органам придется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма.

«Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается. Наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим людям нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Балхаш – как тур-дестинация

Кроме того, Президент обратил внимание на развитие туристической отрасли региона. В этом вопросе он акцентировал внимание на развитии Балхаша, как туристской дестинации. Это и ремонт аэропорта, и увеличение маршрутов к городу.

«Целесообразно проработать вопрос субсидирования в летний сезон билетов на авиарейсы в Балхаш. Воздушную гавань города необходимо включить в программу развития аэропортов страны. Нужно также рассмотреть возможность открытия новых авиа- и железнодорожных маршрутов с учетом сезонности и туристического потока. Только благодаря таким комплексным мерам Балхаш станет притягательным местом для внутреннего, а в перспективе и международного туризма», - отметил Глава государства.

В развитии туристского потенциала играет важную роль строительство и ремонт дорог, и совершенствование инфраструктуры всего региона.

«Карагандинская область расположена в самом центре страны. Через этот регион проходит основная магистраль, соединяющая юг и север нашей республики. Очевидно, что качество автомобильных дорог оказывает особое влияние на развитие региона. Сейчас создается транспортный коридор Центр – Юг. Строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз. Поручаю Правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал», - поручил Президент.

Глава государства также поручил отремонтировать трассу Караганда – Жезказган, с учетом нового статуса Улытауской области.

«Важное значение имеет и трасса Караганда – Жезказган. Ремонт этой дороги протяженностью более 500 километров позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток. Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей. К ремонту этой дороги необходимо приступить в следующем году», - дал поручение Президент РК.

Также Глава государства поручил реконструировать автодорогу Караганда – Каркаралинск. При этом все работы по ремонту указанных дорог должны быть завершены в течение двух лет.

Почему так важно развитие моногородов

Президент отметил, что проблема малых городов – это значительный износ инженерной инфраструктуры.

«Для решения этой проблемы нужны большие вложения. Правительству необходимо увеличить объем средств, выделяемых на ремонт коммунальных сетей моногородов. Наших граждан, в каком бы городе они ни жили, необходимо обеспечить чистой, зеленой, благополучной и достойной средой. Задача государства – обеспечить создание этой среды», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что развитие моногородов важно для превращения их в точки роста региона. Глава государства добавил, что в Караганде идет интенсивное строительство жилых и других объектов, поэтому городу требуются дополнительные теплоисточники.

«В этой связи поручаю Правительству выделить необходимые средства на завершение строительства третьего тепловывода города Караганды. Мне известно, что карагандинцы выступают против возведения в черте города нового золоотвала для местной ТЭЦ. Считаю, что возмущение жителей вполне обоснованно. Поэтому акимату области следует реализовать этот проект с учетом мнения общественности», - подчеркнул Глава государства.

Президент также обозначил приоритеты развития Карагандинской области.

Какие возможности можно использовать для развития Павлодарской области

Рабочая поездка Президента продолжилась в Павлодарской области. Глава государства в ходе встречи с общественностью региона отметил плюсы области, которые нужно использовать как возможности для развития.

«Павлодарская область является одним из важнейших индустриальных центров нашей страны. Доступность ресурсов и электроэнергии, развитая инфраструктура открывают огромные перспективы для дальнейшего развития региона. Наряду с укреплением промышленного потенциала следует оказывать комплексную поддержку малому и среднему бизнесу. В регионе живет и работает немало предприимчивых людей, способных реализовать проекты, которые востребованы на республиканском и даже мировом уровнях. Считаю, что только так можно достичь устойчивого роста региональной экономики и обеспечить неуклонное повышение благосостояния всех жителей области», - сказал Глава государства.

Регион должен быть обеспечен газом

«Развитие промышленности неизбежно оказывает большую нагрузку на экологию. На Павлодарскую область приходится треть выбросов в стране – это около 700 тысяч тонн ежегодно», - привел данные Президент.

В этой связи Глава государства поручил Правительству в приоритетном порядке выработать пути обеспечения региона газом.

Кроме того, Президент поднял застарелую проблему - озеро-накопитель Былкылдак.

«Застарелая проблема – озеро-накопитель Былкылдак, на дне которого сосредоточено огромное количество промышленной ртути. Сейчас реализуется комплекс мероприятий по локализации загрязнения территории водоема. Считаю, что необходимо еще раз оценить вероятность попадания ртути в грунтовые воды и совместно с экспертами определить наиболее эффективные пути решения этой проблемы, - поручил Касым-Жомарт Токаев.

На орошение земель будут увеличены денежные средства

Особая роль в экономическом прогрессе страны отводится павлодарскому Прииртышью.

«Иртыш имеет исключительное значение для Павлодарской области. Эта река является основным источником существования для населения, промышленности и сельского хозяйства региона. За последние три года площадь орошаемых земель в области увеличилась в 1,5 раза. В предстоящий период необходимо увеличить ее в 2 раза, доведя до 300 тысяч гектаров. Акимату области следует уделять особое внимание этому вопросу», - отметил Президент.

В связи с этим он поручил Правительству увеличить средства, выделяемые на орошение земель в области.

«Это очень важно не только с точки зрения продовольственной безопасности, но и для обеспечения занятости населения. Дефицит воды препятствует экономическому развитию, поэтому следует уделить особое внимание рациональному и экономному использованию акватории Иртыша», - подчеркнул Глава государства.

За три года уровень обеспеченности сел чистой водой вырос с 55 до 94 %. В этом году в регионе реализуется 19 таких проектов. Администрация предлагает в следующем году реализовать еще 39 проектов на сумму 14 млрд тенге. В связи с этим Президент поручил Правительству выделить средства.

«В целом, чистая вода должна быть во всех населенных пунктах страны. В прошлогоднем Послании я поручил в течение 5 лет обеспечить 100-процентное водоснабжение городов и сел. Правительство должно взять на особый контроль исполнение этого поручения», - заключил Президент.

В Справедливом Казахстане трудящийся человек будет на первом месте

В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область Президент посетил гимназию имени Абая для одаренных детей, построенную 85 лет назад, где тепло побеседовал с педагогами региона.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Павлодарская область по праву считается одним из центров национального возрождения. По его словам, многие из казахстанских известных ученых родом из этого региона, а нынешние педагоги продолжают путь своих наставников.

«Учителя вносят огромный вклад в становление таких качеств нашей молодежи, как патриотизм, справедливость, честность и трудолюбие. Нам нужно укрепить культ труда среди молодежи. В Справедливом Казахстане трудящийся человек будет на первом месте, потому что патриотизм – это, прежде всего, труд во благо родной страны. Для этого, конечно, нужно быть трудолюбивым и предприимчивым. Молодые люди должны расти с глубоким пониманием того, что они сами несут ответственность за свое будущее. Все эти идеи нужно обязательно донести до детей. Понятие «Совершенный человек», о котором писал великий Абай, означает совершенную личность, наделенную глубоким кругозором, чутким сердцем и трудолюбием. Как говорится, «у знающего учителя и ученики умные», – отметил Президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что педагоги сыграют решающую роль в формировании нового качества нации и построении Справедливого Казахстана.

Вместе с тем, как и в Карагандинской области, Глава государства обозначил приоритеты в развитии Павлодарской области.

Традиционно Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочих визитов по регионам посещает производственные объекты. Так в Карагандинской области Президент ознакомился с производством автобусов и спецтехники, работой шинного завода и предприятия по выпуску бытовой техники.

В Павлодарской области Президент ознакомился с деятельностью АО «Алюминий Казахстана».

Фото : t.me/bort_01