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    Как будут бороться с повышением цен на авиабилеты в Казахстане

    1 Июля 2023, 17:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры по развитию конкуренции в сферах транспорта, связи и в топливно-энергетическом комплексе рассмотрели на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В ходе совещания председателем Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Маратом Омаровым озвучена информация о состоянии конкуренции на ключевых товарных рынках в базовых отраслях экономики, проводимой совместной работе с Правительством и о необходимости разработки проектов указов по развитию конкуренции.

    В рамках развития гражданской авиации будут проработаны вопросы предоставления всем перевозчикам полноценного доступа к режиму «Открытое небо» и развития конкуренции на рынке поставки авиатоплива. Будет регламентирована система динамического ценообразования и исключено понятие «топливный сбор» из НПА. Это позволит устранить условия для необоснованного повышения цен на билеты.

    В части рынка связи планируется завершить демонополизацию группы компаний АО «Казахтелеком», а также ограничить участие в аукционах на предоставление частот в сети 5G компаний, уже владеющих ими.

    В рамках развития конкуренции на угольном рынке планируется увеличить прямые поставки коммунально-бытового угля региональным операторам, повысить к 2024 году норматив биржевых торгов по нему, а также расширить допуск альтернативных недропользователей на рынок в целом.

    Премьер-Министр подчеркнул необходимость принятия мер по недопущению необоснованного роста цен на энергетический уголь.

    Кроме того, на заседании обсудили меры по автоматизации всех процессов в сфере оптовой реализации нефтепродуктов (онлайн-учет заявок со стороны АЗС), обеспечению прозрачности закупок Единого закупщика электроэнергии, развитию частных железнодорожных перевозок под эгидой национального оператора КТЖ, а также автоматизации процессов планирования и управления перевозочным процессом.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Транспорт Цены и тарифы Авиация Алихан Смаилов
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