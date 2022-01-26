Как будут бороться с коррупцией в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Карагандинской области представила несколько вариантов борьбы со взяточничеством. Для обсуждения концепции на встречу с главой региона Женисом Касымбеком пригласили бизнес-сообщество, неправительственные организации, госорганы и депутатов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Какие преобразования ожидают в этой сфере область, рассказал руководитель областной антикоррупционной службы Денис Шакенов.

Агентством на сегодня разработан проект концепции антикоррупционной политики и план действий по её реализации. Среди основных направлений были названы: уменьшение коррупционных рисков в сфере госзакупок, добропорядочность бизнеса и снижение госучастия в экономике.

«Для повышения прозрачности и ответственности в бизнес-среде, снижения корпоративной коррупции необходимо внедрение бизнес-реестра. Это открытая интегрированная база данных, позволяющая аккумулировать всесторонние сведения о субъектах предпринимательства, в том числе с позиции их порядочности и надёжности. Таким образом, добросовестные предприниматели будут ограждены от коррупционных рисков», – сказал Денис Шакенов.

Агентство представило три варианта реализации программы. Первый из них – добровольное внедрение в бизнес антикоррупционных стандартов. В ответ на это компании получат льготы со стороны государства и другие меры поддержки. Следующий вариант – обязательное внедрение антикоррупционных стандартов с установлением ответственности за неисполнение. Последний вариант – кардинальный. Он предполагает единые требования и правовые последствия по соблюдению коррупционного законодательства для государственного и частного секторов.

Предприниматели на примерах из жизни рассказывали о коррупционных составляющих в полиции, медицине, суде, строительстве и других сферах. Был высказан ряд предложений по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции, взаимодействия государства и бизнеса.

«Очень важно в новой концепции антикоррупционной политики учесть мнение общественности, в частности, предпринимателей. Мы понимаем, что никакие меры поддержки предпринимательства не будут эффективными, пока бизнесу приходится сталкиваться с коррупционными барьерами», – сказал Женис Касымбек.