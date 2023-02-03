Как будет выглядеть Центральная Азия в 2030 году – опрос

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский институт стратегических исследований провел экспертный опрос. Респондентов спросили о том, каким они видят регион Центральной Азии в 2030 году. Более 50 % респондентов считают возможным превращение Центральной Азии в транзитный хаб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанский институт стратегических исследований 20 января провел экспертный опрос. В КИСИ отмечают, что наблюдалось превалирование позитивных тенденций. К примеру, эксперты считают, что превращение Центральной Азии в транзитный хаб (56,4 %) более вероятно, чем рост конкуренции между странами (33,3 %). Также важно отметить, что одной из наиболее вероятных тенденций к 2030 году является объединение усилий стран Центральной Азии по обеспечению безопасности в регионе (64,1 %).

Учитывая центральную роль экономических коммуникаций среди стран региона, эксперты обращают внимание на торгово-транспортную связанность. При эффективной связанности путей, объемы грузов естественным образом будут увеличиваться, что существенно повышает наши шансы по становлению транспортным хабом. Поэтому большинство респондентов, 69,2 % отмечают, что именно инфраструктурные проекты являются главной точкой роста Центральной Азии.

Огромное значение имеет и строительная отрасль. В связи с ускоряющимся ростом населения будет сохраняться высокая потребность в жилье. Ежегодно в Центральной Азии рождается около 2 млн человек. Это означает, что инвестиции в строительство станут хорошим драйвером для экономического роста.

В качестве способа реализации намеченных подходов, эксперты отмечают важность площадок взаимодействия по кооперации. Так, большинство респондентов склоняется к мнению, что текущий уровень институционализации «недостаточный», необходимо создание организации стран Центральной Азии (51,3 %). Также некоторые считают, что уровень «отчасти достаточный», но необходимо институционализировать процессы кооперации в отдельных отраслях. К примеру, по транспорту, управлению водными ресурсами, по энергетике, по продовольственной безопасности и т.д.



Фото: КИСИ

