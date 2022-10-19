Как будет развиваться Алматинская область – итоги поездки Президента в регион

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжил свои рабочие поездки по регионам, посетив сегодня Алматинскую область. Президент встретился с общественностью, обозначил перспективы и приоритеты развития региона, а также дал ряд конкретных поручений. Подробности читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

На жилищное строительство выделят больше денег

Глава государства, выступая перед общественностью области, заявил, что перед Алматинской областью стоит важная задача добиться сбалансированного территориального развития.

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«Главные показатели в этой работе – обеспечение равного и широкого доступа граждан к базовым социальным услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий. Несмотря на введенные в регионе с начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остается одной из острых проблем региона. Только в дачных массивах области постоянно проживает более 180 тысяч человек. Кроме того, в регионе достаточно много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникаций», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В связи с такой ситуацией он поручил Правительству увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья.

Приоритеты развития города Конаев

Президент Казахстана отметил, что город Конаев должен стать полноценным и привлекательным областным центром, обозначив приоритеты развития города.

«В регионе начнется масштабное строительство административных зданий, жилья, больниц, школ, детских садов, объектов культуры и спорта, появятся новые санаторные и курортные зоны. Областной центр нужно развивать как высокоэкологичный, «умный» город, комфортный для проживания. Новому областному центру нужен новый генеральный план, учитывающий его новый статус», - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что строительство здесь медицинских центров – одна из приоритетных задач.

«На текущий момент необходима модернизация больниц и поликлиник в соответствии с современными требованиями. Эта работа напрямую влияет на качество жизни наших граждан. На сегодняшний день в области действует 396 учреждений здравоохранения. По моему поручению реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. В рамках проекта в регионе в течение трех лет будут построены 38 оздоровительных центров. Но и этого недостаточно», - считает Президент.

Он поручил акимату области тщательно изучить, в каком районе, и в каком количестве нужны объекты здравоохранения, отметив, что после этого Правительством будут приниматься конкретные меры.

В Конаеве создадут Академгородок

Говоря о развитии областного центра, Касым-Жомарт Токаев дал еще одно важное поручение – в городе должен быть создан Академический городок.

«Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха. С учетом имеющихся проблем полагаю целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Конаев Академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года представить конкретные предложения по этому вопросу», - дал поручение Глава государства.

Фото:t.me/bort_01

Открытие новых производств

Касым-Жомарт Токаев также поручил проработать вопрос размещения вдоль БАКАД компаний, осуществляющих релокацию из других стран.

«В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с Правительством и компаниями», - поручил Президент.

Нужно сказать, что в регионе доля обрабатывающей промышленности одна из самых высоких в стране и составляет 90%. Область лидирует по производству продуктов питания, напитков, бумажных изделий, пластиковых труб и других товаров, используемых в производственно-хозяйственных целях.

Здесь базируются крупные предприятия, такие как «ФудМастер», «Данон», «Адал», «Райымбек Агро», «Хамле», «Галанс Боттлерз», «Кока Кола», «Кнауф Гипс Капшагай». В области также функционируют две индустриальные зоны и еще две зоны на стадии создания.

«В регионе работает ряд крупных предприятий-экспортеров, от которых поступают основные налоговые сборы. Нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов представить предложения в месячный срок», - дал поручение Президент РК.

Алматинская область должна стать примером эффективной реализации туристического потенциала

Глава государства отметил, что Алматинская область является флагманом туристической отрасли в нашей стране, главным конкурентным преимуществом которой является богатая своим разнообразием природа края.

«Недопустимо чтобы общенациональное богатство – живописные урочища и ущелья, береговые линии и водоемы, национальные парки и заповедники – незаконно приватизировались. Правительству и акимату необходимо уделять таким фактам особое внимание», - сказал Глава государства.

Правительству также поручено зафиксировать статус Капшагайского водохранилища в качестве одного из ключевых туристических объектов Казахстана.

«Повышению туристического потенциала области способствует проведение таких международных соревнований, как марафон Tengri Ultra в урочище Танбалы Тас и заплыв Oceanman на Капшагайском водохранилище. В настоящее время этот водоем используется в качестве источника питьевого водоснабжения, ирригации, рыболовства, рекреации. Правительству следует зафиксировать статус Капшагайского водохранилища в качестве одного из ключевых туристических объектов страны», - считает Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, туризм может способствовать устойчивому росту сельского хозяйства в регионе.

«Так, подобно Казахстану не имеющая выхода к морю Австрия, наряду с горно-лыжным, успешно продвигает винный туризм, содействуя своему виноградарству и аграрному сектору. Это – хороший пример для нас. В целом, Алматинская область может и должна стать примером эффективной реализации огромного туристического потенциала для всего Казахстана», - заключил Глава государства.

Развитие агропромышленного комплекса

По поручению Президента разрабатывается программа развития продовольственного пояса вокруг Алматы. Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства.

«Уровень развития агропромышленного комплекса Алматинской области и всего Казахстана напрямую влияет на благополучие наших граждан. Геополитическая турбулентность и нарастающий кризис в глобальной экономике усиливают инфляционное давление в мире. Оно особенно ощущается на рынке продовольствия», - сказал Глава государства.

Он сообщил, что в сентябре инфляция в Казахстане превысила 17%, и она продолжает расти. Это приводит к снижению реальных доходов граждан. Основное влияние на рост цен оказывает продовольственная инфляция, которая достигла 20%.

«Во многом это связано с подорожанием импортных продуктов питания. Для снижения нашей зависимости от импорта действует План по обеспечению продовольственной безопасности до 2024 года. Государство планирует направить на форвардное кредитование более 100 миллиардов тенге. Это позволит аграриям своевременно проводить весенне-полевые работы и иметь гарантированный сбыт продукции осенью», - сказал Президент.

Он добавил, что во многом рост цен на продовольствие подстегивают посредники.

«Ни для кого не секрет, что прежде чем попасть на полки магазинов, продукты проходят несколько стадий удорожания. Поэтому крайне важно устранять перекупщиков из цепочек поставок, наладить логистику сбыта сельхозпродукции. Разговоры и поручения на эту тему были и ранее. Региональным комиссиям по расследованию посреднических схем следует усилить работу по выявлению спекуляций, сговоров и незаконных торговых надбавок. Цены в приказном порядке не регулируются, но с перекупщиками акимы могут и должны разбираться надлежащим образом», - считает Касым-Жомарт Токаев.

Правительство совместно с акимами всех уровней должно обеспечить эффективную и своевременную реализацию Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы.

«Этот принципиальный вопрос будет на моем личном контроле», - подчеркнул Президент.

Казахстан эффективно продвигает ценности мира

На встрече с общественностью Алматинской области Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о внешней политике нашей страны, отметив, что Казахстан неизменно и эффективно продвигает ценности мира, сотрудничества и взаимного доверия.

Фото:t.me/bort_01

«Поэтому Казахстан заслужил высокий международный авторитет, показывает себя как прогрессивное и ответственное государство. Следуя своим стратегическим курсом, мы должны и впредь прагматично руководствоваться долгосрочными интересами нашей страны и народа.

В современном глобальном мире успешное развитие невозможно без активной внешней политики. Позицию Казахстана как независимого государства должны знать в мире, наш голос должен быть узнаваем во всем международном сообществе», - заявил Глава государства.

Напомним, на прошлой неделе в Астане состоялся ряд крупных международных мероприятий. Казахстан вновь стал центром глобального диалога. Это прямой результат последовательной и взвешенной внешней политики страны.

В стране должно торжествовать верховенство закона

Президент Казахстана на встрече с общественностью Алматинской области высказался и о внутренней политике страны.

«Для меня, Президента страны, Справедливость – высшая ценность. Поэтому в моей Администрации действует специальный отдел, который занимается приемом обращений граждан и рассмотрением их просьб. Эту работу я держу в поле зрения. Только за 9 месяцев этого года на мое имя поступила 41 тысяча обращений, причем каждое четвертое касается деятельности правоохранительных органов и судебных решений. Это говорит о важности продолжения правовой реформы», - заявил Глава государства.

Он добавил, что главным во внутренний политике страны должен быть закон и порядок.

«Поэтому в стране должно восторжествовать верховенство закона. Без этого невозможно установить общественный порядок. Другими словами, во главу угла нашей внутренней политики следует поставить закон и порядок. Только так мы сможем обеспечить благоприятные условия для эффективного проведения экономических реформ на благо наших граждан. Закон и порядок позволят нам не допустить повторения трагических и по сути позорных для репутации нашего государства событий января», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов.

«А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает. В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа. В скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено», - подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Следует отметить, что в этом году указами Главы государства преобразован ряд областей. На территории Жетысу появились два отдельных региона. Административный центр Алматинской области перенесен в Капшагай. Город по просьбе казахстанцев был переименован в честь Динмухамеда Конаева.

Традиционно Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочих визитов по регионам посещает различные объекты. Так в Алматинской области он ознакомился с проектом G4 City. В рамках данного проекта вдоль автомагистрали Алматы – Конаев будут построены 4 современных тематических района: Gate District, Golden District, Growing District и Green District.

Каждый район будет иметь свою специализацию. Кластер Gate District станет деловым и финансовым центром, Golden District – образовательным и медицинским хабом. В Growing District разместится торгово-логистическая и инновационно-индустриальная зона. В будущем центре культуры и досуга Green District предусмотрено строительство курортного комплекса, объектов индустрии гемблинга и тематических парков.