Как будет осуществляться списание задолженности по кредитам граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Банки и микрофинансовые организации Казахстана осуществят прощение задолженности казахстанцам-должникам по начисленной неустойке до 30 июля. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава Нацбанка, начисленные неустойки будутпрощены до 30 июля в соответствии с утвержденным механизмом по списаниюначисленных штрафов и пени по беззалоговым потребительским кредитам. Послезаключения соглашения между банками, микрофинансовыми организациями и Фондомпроблемных кредитов (ФПК) о возмещении части списанных штрафов и пени до 20августа этого года ФПК возместит банкам и микрофинансовым организациям 30% отпрощенной задолженности по штрафам и пени.

«После этого Национальный банк в рамках осуществления своихконтрольно-надзорных функций осуществит проверку проведенных банками имикрофинансовыми организациями процедур по прощению начисленных штрафов ипени», - пояснил Ерболат Досаев.

По его словам, в целях ограничения системных проблем инеуправляемого роста задолженности граждан в будущем до конца текущего годаНацбанком будут приняты необходимые нормативно-правовые акты по вопросамрегулирования субъектов кредитования, в том числе онлайн-кредиторов, кредитныхтовариществ и ломбардов.

Было отмечено, что будут внесены поправки в Закон «О банкахи банковской деятельности» и в Закон «О микрофинансовых организациях» в части введениязапрета начисления неустойки, комиссий и иных платежей на займы с просроченнойзадолженностью свыше 90 дней. Указанные поправки будут внесены Нацбанком нарассмотрение Парламента уже в сентябре 2019 года.

Напомним,26 июня 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах поснижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан». Указом ПравительствуРК поручено в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровняи микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительскимзаймам. Должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи,получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов,инвалидов детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальнойпомощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцатидевяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.