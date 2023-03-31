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    Как будет функционировать новый реабилитационный центр для детей-инвалидов в Костанае

    31 Марта 2023, 19:49

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Для журналистов провели пресс-тур на бывшую президентскую резиденцию, которую в скором времени переоборудуют под реабилитационный центр, предназначенный для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и нарушениям опорно-двигательного аппарата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметила в ходе пресс-тура заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм акимата Костанайской области Алия Мекебаева, дети с инвалидностью, которые хотят пройти лечение в новом Центре, в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг должны обязательно иметь рекомендацию об индивидуальной программе реабилитации.

    «Медико-социальная экспертиза обязательно определяет необходимость прохождения реабилитации в данном учреждении. На сегодняшний день данную реабилитацию проходят дети при Костанайском областном реабилитационном центре. Там всего 20 койко-мест. Сейчас уже порядка 600 детей имеют соотвествующие рекомендации, чтобы пройти реабилитацию в течение 14 дней. С учетом того, что здесь на месте резиденции теперь откроется реабилитационный центр, мы планируем увеличить период прохождения реабилитации детей с 14 дней до 21»,- сообщил А. Мекебаева.

    В главном корпусе будут непосредственно оказываться специальные социальные услугу (по стандартам их 8 видов).

    «В главном корпусе запланировано размещение кабинетов для оказания специальных социальных услуг, в том числе социально-педагогических (психолог, логопед, дефектолог, воспитатели), социально-культурных, социально-медицинских (врачи, медицинские сестры, лечебная физкультура, массаж, инструктор по плаванию), социально-трудовые (инструктор по трудотерапии). Остальные жилые корпуса будут использованы для проживания детей и сопровождающих детей с инвалидностью. Санитарный корпус планируется использовать для работы отделения водных процедур»,- пояснила А. Мекебаева.

    Планируется, что реабилитационный центр будет функционировать круглый год.

    Однако пока неизвестно, когда именно будет запущен в работу новый центр. Сейчас, по словам А.Мекебаевой, первоочередно стоит вопрос об адаптации объектов для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

    Неизвестно пока и то, какие средства и в каком количестве планируется направить на реконструкцию объектов экс-резиденции. По каждому зданию планируется произвести расчет и только потом будет подана бюджетная заявка.

    «Для переоборудования резиденции под реабилитационный центр из средств местного бюджета планируется выделение соответствующих средств на обеспечение доступности зданий для детей с инвалидностью и оснащение необходимым реабилитационным оборудованием. В текущем году будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации по реконструкции объекта и начало строительно-монтажных работ»,- комментирует вопрос с финансированием областной акимат.

    Всего на территории резиденции расположены 6 жилых зданий и санитарный корпус.

    Ранее сообщалось, что реабилитационный центр для детей-инвалидов откроют в здании резиденции Президента в Костанае.




    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Здравоохранение Видео Общество Костанай Дети
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