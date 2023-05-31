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    Как «АрселорМиттал Темиртау» нарушают права предпринимателей, рассказал депутат Аскар Сыдыков

    31 Мая 2023, 14:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Аскар Сыдыков в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте заявил о нарушении прав предпринимателей со стороны компании «АрселорМиттал Темиртау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «АрселорМиттал Темиртау» нарушает законные права предпринимателей. Мы, как партия «Ак Жол», как партия предпринимателей, всегда блюдем и смотрим, чтобы рядом с недропользователями, такими гигантами, как «АрселорМиттал Темиртау», должен развиваться и малый, и средний бизнес», - сказал Аскар Сыдыков.

    По словам депутата, эта компания в одностороннем порядке досрочно расторгает заключенные с МСБ договоры.

    «Они создали внутренний приказ. Согласно этому внутреннему приказу они досрочно расторгают заключенные договоры, срезают объемы проделанных работ до 20%. Принуждают самого предпринимателя, который уже оказал услуги, к понижению. Договор уже заключен, все обязательства со стороны предпринимателей выполнены, получается задержка оплаты оказанных услуг от 90 до 120 дней», - заявил Аскар Сыдыков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Мажилис АрселорМиттал
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