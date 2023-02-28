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    Как антироссийские санкции повлияют на Казахстан - ответ госсекретаря США Энтони Блинкена

    28 Февраля 2023, 20:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал влияние антироссийских санкций на Казахстан и другие страны центральноазиатского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы наблюдаем за последствиями, которые оказывают санкции на другие страны. Мы выдаем специальные лицензии, работаем с партнерами и поддерживаем страны С5+1, чтобы они развивали новое торговое партнерство. Мы находим новые пути, новые экспортные рынки. Мы делаем все, чтобы появлялись новые партнеры и новые возможности для стран Центральной Азии», - сказал Энтони Блинкен на пресс-конференции в МИД.

    Напомним, сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Казахстан с официальным визитом. Это его первый официальный визит в Казахстан.

    Президент Касым-Жомарт Токаев принял Энтони Блинкена, отметив, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

    Энтони Блинкен также посетил Казахский национальный университет искусств и провел переговоры с заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

    Ранее сообщалось, что Госсекретарь США совершит поездку в Казахстан, Узбекистан и Индию с 28 февраля по 3 марта.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана МИД РК Россия США Политика
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