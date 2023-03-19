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    Как Алихан Смаилов оценивает работу своего Кабмина

    19 Марта 2023, 08:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе голосования на избирательном участке Премьер-Министр Алихан Смаилов ответил на вопрос журналистов о том, как он оценивает работу Кабинета министров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я считаю, что в прошлом году, в очень сложных условиях, тем не менее мы сумели обеспечить реальный рост экономики на 3,2%. При этом Международное рейтинговое агентство подтвердило наш суверенный инвестиционный рейтинг, даже улучшили прогноз. По прошлому году у нас реальный рост инвестиций в основной капитал составил 8%, развивалось предпринимательство, в частности количество занятого населения выросло на 9,3%, количество субъектов МСБ выросло на 20%», - сказал Алихан Смаилов.

    По словам Премьер-Министра, несмотря на сложные и внешние геополитические условия, наша экономика сумела устойчиво развиваться.

    «При этом имели место инфляционные процессы, в этом году мы таргетируем снизить ее более чем в два раза, будем работать над этим», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр также добавил, что Правительство готово работать на благо нашей страны.

    Ранее сообщалось, что Премьер-Министр проголосовал на избирательном участке №111, расположенном в Национальной академической библиотеке. В ходе общения с журналистами он прокомментировал вопрос касательно отставки Правительства.

    В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Выборы
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