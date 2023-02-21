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    Кадровый резерв управленцев для организаций образования создали в столице

    21 Февраля 2023, 12:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях подготовки управленческих кадров для организаций образования создан кадровый резерв из числа заместителей директоров в количестве 80-ти человек. Об этом на брифинге сообщил руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для формирования устойчивых профессиональных знаний и навыков в различных областях менеджмента, данный состав планируется обучить в рамках работы «Школы молодого заместителя» по программе МBI. Кроме этого, для поддержки педагогов разработана электронная платформа «Столичная электронная школа», реализуется проект «Кластеры успешности» по шефству над школами с низкой результативностью», - сказал Касымхан Сенгазыев.

    Спикер добавил, что для повышения производительности и качества педагогического и управленческого труда в 2022 году курсы повышения квалификации прошли 3 077 педагогов. До 2029 года запланировано повышение квалификации 48 278 педагогов.

    «Качество образования сегодня выступает и как цель деятельности, и как показатель эффективности работы школьного коллектива. Управление образования в текущем году предприняло конкретные шаги в совершенствовании системы работы по повышению качества знаний. Так, в целях восполнения пробелов в знаниях по базовым предметам в период летних каникул при школах для учащихся 1-10 классов организована Летняя школа, а также каникулярные декады для учащихся с низкой успеваемостью. Начата работа выездных мобильных групп методистов и педагогов с высоким уровнем профессиональных компетенций по проведению обучающих методических мероприятий для школ с низкой успеваемостью», - проинформировал Касымхан Сенгазыев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Образование школа
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