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      Восточно-Казахстанская область

    Кадровые назначения прошли в департаменте полиции ВКО

    9 Июня 2023, 21:17

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ДП ВКО прошли кадровые назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Приказом начальника ДП ВКО 18 кандидатов из районных и городских подразделений были назначены на новые должности.

    Ерлан Омарбеков посредством видеоконференцсвязи с каждым побеседовал лично и поставил ряд задач перед сотрудникам полиции.

    «На каждого из вас возлагается большая ответственность по обеспечению и защите конституционных прав граждан. Приложите все знания и силы, умения для эффективной работы в системе МВД», – отметил Омарбеков.

    В этот же день начальник ДП поздравил подполковника полиции Гульмиру Дюсекову с выходом на заслуженный отдых.


    «В органах внутренних дел проработала более 20 лет. Службу начинала в Семее полицейским батальона патрульной полиции. Хочу выразить благодарность руководству за поддержку, а коллегам пожелать стойкости, чтобы любой шаг совершали обдуманно, из каждой ситуации извлекали полезные уроки», – говорит Гульмира Дюсекова.

    Начальник ДП ВКО поблагодарил ее за внесенный неоценимый вклад в службу и воспитание молодых стражей порядка.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Назначения МВД РК
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