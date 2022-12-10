Кадровое обновление: кто возглавил регионы Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На наделе завершилась череда назначений в регионах страны. Значительная часть акимов успели хорошо зарекомендовать себя в 2022 году и ожидаемо получили большинство голосов в местных маслихатах. Однако среди занявших посты есть и новички. Подробнее о кадровом обновлении глав регионов читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Кто такие новые акимы

Западно-Казахстанская область. Нариман Турегалиев (1964 г.р.) был назначен на должность акима Западно-Казахстанской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт. Инженер-экономист. Окончил также Каспийский общественный университет. Юрист, магистр экономических наук. Занимал должность районного акима (Акжаикский район ЗКО) в 2012-2015 годы. В 2015-2016 годах был заместителем акима области. В 2016-2017 годах работал акимом города Уральска. С июня 2017 года – депутат Сената Парламента Республики Казахстан. Награжден Орденом «Құрмет» (2016 г.).

Северо-Казахстанская область. Айдарбек Сапаров (1966 г.р.) был назначен на должность акима СКО. Сапаров уроженец этой области, окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности «зооинженер», бакалавр государственного управления. До назначения занимал должность первого вице-министра сельского хозяйства. С 2011 по 2019 год Айдарбек Сапаров работал заместителем акима СКО. Награжден орденами «Кұрмет» и «Парасат».

Карагандинская область. Акимом Карагандинской области был назначен Ермаганбет Булекпаев (1975 г.р.). До этого с 2020 года он работал акимом города Караганды. С 2013 по 2018 годы был акимом районов «Сарыарка», «Алматы» и «Есиль» в Астане. В 2018 году был назначен государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан. С 2018 по 2020 годы занимал пост заместителя акима Карагандинской области.

Павлодарская область. 1 декабря Абылкаир Искаков был освобожден от должности акима области. Временно исполняющим обязанности был назначен Олег Крук (1967 г.р.). По специальности Олег Крук – теплоэнергетик. Окончил Павлодарский индустриальный институт. Олег Павлович работал заместителем акима Павлодара на протяжении четырех лет (2008-2012), а также заместителем Павлодарской области (2021-2022).

7 декабря Глава государства подписал Указ о назначении Асаина Байханова (1977 г.р.) акимом Павлодарской области. С марта 2020 года Байханов занимал должность заместителя акима Павлодарской области, курировал вопросы сельского хозяйства, развития сельских территорий, недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, земельных отношений, социальной защиты и спорта. 19 июля 2021 года был назначен акимом города Павлодара.

Акимы, пришедшие из других регионов

Город Астана. Градоначальником столицы был назначен Женис Касымбек (1975 г.р.) Занимал пост министра транспорта и коммуникаций (2005), министра по инвестициям и развитию, министра индустрии и инфраструктурного развития. 25 февраля 2019 года был назначен заместителем Премьер-Министра РК. С 19 сентября 2019 года до нынешнего назначения работал акимом Карагандинской области.

Костанайская область. Кумар Аксакалов (1965 г.р.), который с 2017 года возглавлял Северо-Казахстанскую область, был назначен на должность акима Костанайской области. Кумар Иргибаевич – уроженец Костанайской области. Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина по специальности «инженер-механик». Трудовой путь начинал с главного инженера совхоза. В начале 2000-х работал госинспектором в Администрации Президента РК. С 2006 по 2010 год был акимом Жамбылской области. В 2015-2017 годы работал заместителем Руководителя Администрации Президента РК.

Акимы, получившие переназначение

Жетысуская область. Бейбит Исабаев (1962 г.р.) был назначен акимом региона 11 июня 2022 года. 1 декабря он был переназначен на эту должность. Бейбит Исабаев журналист по образованию и специалист-международник. Работал главным редактором в газетах. В 1995-1997 годы был заместителем акима города Алматы. Был также послом нашей республики в Пакистане, Турции и Албании по совместительству, Кыргызстане, Азербайджане, а также депутатом Сената Парламента.

Атырауская область. Акимом Атырауской области был вновь назначен Серик Шапкенов (1979 г.р.). Он занимал эту должность с 7 апреля 2022 года. Работал преподавателем в Западно-Казахстанском государственном университете. С августа 2012 года по январь 2015 года был первым заместителем акима Западно-Казахстанской области. В 2016 стал акимом города Атырау. С 2018 по 2020 год работал первым заместителем акима области. В 2020 году был назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения. Затем был назначен министром труда и соцзащиты.

Город Шымкент. На пост акима города Шымкента был вновь назначен Мурат Айтенов (1981 г.р.). Он занимал эту должность с 21 января 2020 года. Два года до этого (с 2019-го) он проработал заместителем акима Шымкента. Мурат Айтенов окончил Краснодарский военный институт имени генерала армии С. М. Штеменко (в 2004 году) в области организации и технологии защиты информации. Работал в Министерстве обороны старшим-инженером – начальником дежурной смены отдела специальной связи. Далее сменил несколько управляющих должностей в Управлении делами Президента.

Алматинская область. На должность акима Алматинской области был переназначен Марат Султангазиев (1976 г.р.). Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. По специальности — экономист-финансист, юрист, магистр делового администрирования. Работал в Налоговом комитете, занимал руководящие должности в Министерстве финансов. В 2014–2017 годах руководил департаментом государственных доходов по городу Алматы КГД Министерства финансов РК, а с 2018 возглавил его. 11 июня Султангазиев был назначен на должность акима Алматинской области. 1 декабря произошло успешное переназначение на пост.

Актюбинская область. Предсказуемое переназначение произошло и у акима Актюбинской области Ералы Тугжанова (1963 г.р.). В 1988 году он окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году — Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. По специальности Тугжанов - юрист. Ералы Лукпанович в разные годы занимал должности областных акимов, заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана и заместителя Премьер-Министра (в 2020, 2021 и в 2022 году до 31 августа). 31 августа 2022 года был назначен на должность акима Актюбинской области.

Туркестанская область. В регион был вновь назначен Дархан Сатыбалды (1974 г.р.). Он занимает эту должность с 31 августа 2022 года. С 2000 по 2006 год Дархан Сатыбалды занимал различные должности в Министерстве финансов, Управлении делами Президента. Занимал также должность акима города Шымкента в 2013 году. С 2015 по 2017 год работал первым заместителем акима Южно-Казахстанской области. Избирался депутатом Сената Парламента. С марта 2019 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», орденом «Құрмет».

Кызылординская область. Акимом Кызылординской области был назначен Нурлыбек Налибаев (1976 г.р.). В 1997 году окончил Казахский государственный аграрный университет. По специальности - «экономист-менеджер». Также Налибаев имеет юридический диплом Казахского гуманитарного юридического университета. Он занимал должность заместителя, а затем - первого замакима Кызылординской области (в 2005-2007 годах). Работал руководителем аппарата акима Кызылординской области (2007-2008), акимом Шиелийского района Кызылординской области (2008-2013). Награжден орденом «Құрмет» в 2011 году и орденом «Парасат» в 2016 году. Почетный строитель Казахстана. 7 апреля 2022 года был назначен акимом Кызылординской области, 1 декабря текущего года переназначен на эту должность.

Абайская область. На должность акима Абайской области был переназначен Нурлан Уранхаев (1965 г.р.). Он уроженец Восточно-Казахстанской области, города Семея. Окончил три вуза по специальностям «инженер-механик», «экономист-менеджер» и «инженер-строитель». Работал в Канцелярии Премьер-Министра, государственным инспектором в Администрации Президента РК (2008-2009). Был заместителем акима Кызылординской области (2010-2013). Также работал руководителем управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений городов Алматы (2017-2018) и Астаны (2019-2022). В июне текущего года был назначен акимом Абайской области, 1 декабря переназначен на эту должность.

Улытауская область. Берик Абдыгалиулы (1971 г.р.) вновь стал акимом Улытауской области. Берик Бахытович – уроженец Улытауского района Карагандинской области. В 1994 году он окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности «История». В 2000 году стал кандидатом политических наук (Институт философии и политологии НАН РК). Также имеет степень MBA. Трудовую деятельность начинал в должности научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ). В 2007 году стал главным инспектором в Администрации Президента РК, заместителем заведующего Отдела внутренней политики. В 2010 году Берик Адбыгалиулы был назначен акимом Улытауского района Карагандинской области. В 2012 году стал акимом Жезказгана. Позже был назначен акимом города Аркалыка Костанайской области. В 2013 работал заместителем акима Карагандинской области. В 2021 году он стал депутатом Мажилиса Парламента. В июне 2022 года был назначен акимом Улытауской области, 2 декабря переназначен на эту должность.

Жамбылская область. Нуржан Нуржигитов (1967 г.р.) был переназначен акимом Жамбылской области. Кандидат технических наук, почетный профессор Казахского национального аграрного университета. В разные годы работал главным инженером агрообъединения имени Толе би, специалистом, главным специалистом, заведующим отделом аппарата акима Жуалынского района, руководителем управления Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области, руководителем управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области. С 2019 по 2021 год занимал должность акима Байзакского района. До апреля 2022 года работал на посту заместителя акима Жамбылской области. 7 апреля 2022 года Нуржигитов был назначен акимом Жамбылской области, 2 декабря переназначен на эту должность.

Мангистауская область. На должность акима Мангистауской области был назначен бывший аким Атырауской области, а также бывший министр энергетики Нурлан Ногаев (1967 г.р.). Горный инженер по специальности, свою трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач в 1984 году. В 2007-2010 годы работал заместителем акима Западно-Казахстанской области. С 2010 по 2012 год – первый замакима ЗКО. В 2012 году стал уже акимом ЗКО и проработал в должности до 2016 года. В 2016-м Нурлан Ногаев был назначен акимом Атырауской области. В 2019 году он стал министром энергетики и был переназначен на эту должность в 2021 году. С 7 сентября 2021 года был акимом Мангистауской области, 2 декабря переназначен на эту должность.

Акмолинская область. Акимом Акмолинской области вновь стал Ермек Маржикпаев (1969 г.р.). Он занимал эту должность с марта 2019 года. Уроженец Целинограда. Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем физкультуры, тренером по боксу СШ № 29 города Целинограда. В 2008-2013 годы работал в должности районного акима (Аршалы и Зеренда). В 2013-2014 годы был заместителем акима Акмолинской области. В 2015-2019 годы - Маржикпаев уже аким города Кокшетау. В марте 2019 года он был назначен главой Акмолинской области, 2 декабря переназначен на эту должность.

Город Алматы. Акимом Алматы был предсказуемо переназначен Ерболат Досаев (1970 г.р.). Сам Досаев – уроженец Алматы и энергетик по специальности. Занимал различные руководящие позиции в министерствах (финансов и энергетики), в Агентстве по регулированию естественных монополий. Имеет в целом разносторонний опыт работы министром во многих отраслях (финансов, здравоохранения, экономического развития и торговли, экономики и бюджетного планирования, национальной экономики). Был заместителем Премьер-Министра РК. Работал в должности главы Национального Банка РК. С 31 января 2022 года был назначен акимом города Алматы.

Восточно-Казахстанская область. Акимом ВКО был вновь назначен Даниал Ахметов (1954 г.р.). Занимал должности заместителя и первого заместителя Премьер-Министра, министра обороны РК, министра по энергетике и инфраструктуре. Должность акима ВКО занимал ранее еще в 2001-2003 годах. 11 ноября 2014 года был снова назначен акимом данного региона. 7 декабря 2022 года был официально переназначен на эту должность.

Таким образом, в стране после выборов Главы государства, согласно официальным процедурам, были переназначены на свои посты 14 акимов из 20. Из остальных 6 управленцев 4 акима – это абсолютно новые лица (в ЗКО, СКО, Карагандинской и Павлодарской областях). Еще 2 акима перешли на аналогичный пост в новый для них регион: Кумар Аксакалов был назначен главой Костанайской области (перешел из СКО), а Женис Касымбек был назначен акимом столицы (перешел на новый пост с позиции акима Карагандинской области).



