Качеством битума при строительстве дорог в СКО заинтересовался Антикор

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области провела внешний анализ коррупционных рисков в сфере ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В ведомстве назвали основные проблемы при строительстве дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании общественного совета руководитель управления превенции Дамир Хабибулин заявил, что в результате комплекса нарушений в отрасли полностью отсутствует систематический подход к планированию ремонтных работ.

«Отсутствует утвержденный перечень улиц и, соответственно, не ведется их паспортизация. Принятие дорожных работ осуществляется без участия общественности. Тогда как международный опыт лидирующих стран по качеству дорог доказывает высокую эффективность данного института», - сказал Дамир Хабибулин.

Третьей проблемой, требующей решения, в Антикоре назвали качество материала, используемого при строительстве дорог.

«В ходе аналитической работы установлен ряд факторов, влияющих на преждевременное разрушение дорожного полотна. При ремонте автомобильных дорог применяется нефтяной дорожный битум марки БНД 100/130. Поставка его в основном осуществляется от Павлодарского нефтехимического завода. При этом продукция по своим физико-механическим свойствам уступает национальному стандарту Казахстана», - сообщил Дамир Хабибулин.

В Антикоррупционной службе полагают, что гарантийный срок на ремонт и строительство дорог необходимо увеличить. Сейчас в договорах указан минимальный.

«Как показывает практика, образовавшиеся дефекты подрядные организации устраняют несвоевременно, зачастую намеренно затягивая время до окончания своих гарантийных обязательств. В результате дорожное полотно подвергается большему разрушению, что вызывает справедливую общественную критику», - подчеркнул Дамир Хабибулин.



