Качество воздуха в Нью-Йорке самое худшее в мире

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Нью-Йорк занимает первое место среди крупных городов по наихудшему качеству воздуха в мире из-за скопления дыма от лесных пожаров в Канаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBS News.

Дым от крупных канадских лесных пожаров окутывает пеленой большую часть восточной территории США, где едкий запах воздуха сделал небо оранжевым.

Муниципальные власти предупредили около 128 млн человек в 16 штатах об ухудшении качества воздуха из-за лесных пожаров, которым рекомендовано оставаться в помещениях.

В среду губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул назвала дым от лесных пожаров, затронувший большую часть ее штата, «кризисом в области здравоохранения и окружающей среды» и призвала жителей отнестись к этому серьезно.

По данным Национальной метеорологической службы, высокая концентрация вредных веществ в воздухе будет сохраняться до четверга в основных районах штата Нью-Йорк.

Власти Нью-Йорка сообщили, что обычный индекс качества воздуха составляет около 50, а в среду в округах Бруклин было 413, а в Квинсе - 407.

Также загрязнению воздуха подверглись г. Вашингтон (Округ Колумбия), г. Бостон (штат Массачусетс), а в г. Филадельфия (штат Пенсильвания) был введен «красный код» опасности.

По официальным данным, в среду более 20 тысяч человек были эвакуированы из ряда населенных пунктов в Канаде из-за 414 лесных пожаров по всей стране, из которых 239 вышли из-под контроля пожарных служб.

В этом году по всей Канаде произошло более 2200 лесных пожаров, в результате которых сгорело около 3,8 млн гектаров леса.



