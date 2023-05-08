Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Качество связи в Астане и пристоличных населенных пунктах Акмолинской области обсудили на выездном совещании с участием министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, а также представителей Комитета телекоммуникаций, управления цифровизации и архивов Акмолинской области, РГП «Государственная радиочастотная служба» и операторов связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления цифровизации и архивов Акмолинской области, на сегодняшний день в селе Талапкер Целиноградского района проживает около 11 тысяч человек.

«Здесь работают общеобразовательная школа и детский сад, семейная врачебная амбулатория, участковый пункт полиции, овощехранилище. В Талапкере сотовую связь 2G/3G/4G обеспечивают операторы АО «Кселл», ТОО «КаР-Тел и ТОО «Мобайл телеком - сервис», есть фиксированный широкополосный доступ к сети Интернет от компании «Казахтелеком», - сообщили в ведомстве.

По итогам внеплановых проверок, которые были проведены в селе несколькими годами ранее, операторы были привлечены к административной ответственности и получили предписания об улучшении качества связи. На сегодняшний день все нарушения устранены. По результатам инструментальных замеров от 3 мая 2023 года каких-либо отклонений зафиксировано не было.

В селе Кажымукан проживает свыше 5000 человек. Здесь также есть технологии 2G/3G/4G и фикcированный Интернет ADSL/ВОЛС от АО «Казахтелеком».

«В 2022 году на основании поступивших жалоб на качество связи министерством были проведены внеплановые проверки в отношении операторов связи, по итогам которых одному из операторов, допустившему нарушение, был выписан штраф и выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком до сентября 2022 года. Однако компания не успела устранить нарушение и вновь была оштрафована. Новое предписание выписано до конца июня 2023 года», - отметили в ведомстве.

В этом населенном пункте 3 мая 2023 года также были проведены инструментальные замеры, которые подтвердили проблемы с качеством связи. Министром дано поручение оператору ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» установить дополнительное оборудование для улучшения качества связи до конца года за счет собственных средств.