Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Качество интернета – сколько слепых зон в Астане

    26 Января 2023, 18:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) Ержан Мейрамов ответил на вопросы журналистов касательно низкого качества интернета в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если говорить о качестве конкретно по столице, то сегодня и Премьер-Министру показывали оборудование ДРС, на котором мы проверяем соответствие качества связи, которое утверждено на уровне законодательства. То есть мы конкретно знаем, конкретные зоны. Если говорить по Астане – это зона за Хан Шатыром, район ЖК «Манхеттен», расположение от спортивных кластеров, Барыс Арены. Зачастую, там большая проблема – это проблема радиофобии», - сказал Ержан Мейрамов в кулуарах расширенного заседании коллегии ведомства.

    «И там мы совместно с акиматом системно пытаемся подойти. Будет разработана дорожная карта, если нет возможности установить базовую станцию на каком то конкретном ЖК, мы будем изыскивать земельный участок, или возможность установить где-то между ЖК, или до дополнительно соорудить антенно-мачтовые сооружения на которые будем размещать базовые станции», - добавил спикер.

    По его словам, есть законодательная проблема касательно этого вопроса.

    «К сожалению проблема в законодательстве у нас. У нас проблема такая, что даже если в подъезде живет хоть один радиофоб, то его мнение учитывается. Нам необходимо изменение законодательства. В законодательство мы внесли правки, что из-за мнения одного человека не должно страдать остальное население. Поэтому мы предложили через депутатов поправки», - отметил спикер.

    Журналисты также спросили его про количество так называемых «слепых зон» в столице.

    «Мы не считаем. Мы примерно знаем. В городах обычно больше белых пятен. Около 15 наверное квадратов условно, мы можем сказать», - заключил Е. Мейрамов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Интернет МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько сел в Казахстане подключено к Интернету
    СуперЦОН появится в Астане
    Минздрав поддерживает строительство Национального научного центра травматологии и ортопедии в Астане
    Завершить внедрение 5G поручил Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    2 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    3 Более 20 застройщиков в Усть-Каменогорске обманывали граждан
    4 Новорожденную с остановкой дыхания и кровообращения спасли молодые сотрудники «скорой» в СКО
    5 В семи регионах Казахстана синоптики 26 января объявили штормовую погоду
    Новости партнеров