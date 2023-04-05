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    К строительству новой трубы приступили на Петропавловской ТЭЦ-2

    5 Апреля 2023, 16:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 начали возводить фундамент для новой дымовой трубы. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Севказэнерго», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подрядчик перенес инженерные коммуникации из зоны строительства, смонтировал дренажную систему и подготовил котлован для фундамента. Объем извлеченного грунта составил 4,5 тысячи кубических метров.

    Следующий этап - подготовка основания и монтаж арматурного каркаса фундамента. К заливке основания под железобетонный ствол дымовой трубы специалисты приступят в мае. Работы выполняет петропавловская компания ТОО «Строй центр Арсенал».

    «По проекту новая дымовая труба будет высотой 180 метров, диаметр на нулевой отметке составит 20,52 метра. С 1-го июня ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ» начнет монтаж скользящей опалубки и возведение новой дымовой трубы. В 2023-м году планируется полностью возвести железобетонный ствол, включение дымовой трубы №1 в работу запланировано на лето следующего года», - сообщили в пресс-службе.


    Дымовая труба на Петропавловской ТЭЦ-2 частично обрушилась в марте прошлого года. Демонтаж начали в июне. На эти работы ушло несколько месяцев. На первых этапах трубу разбирали вручную, затем подключили технику.

    Заместитель генерального директора по производству АО «Севказэнерго» Петр Богданов в начале этого года отмечал на общественном совете, что строительство планируют проводить с мая по август. На этот год запланировали на Петропавловской ТЭЦ-2 и ремонт дымовой трубы №3.

    Буквально недавно аким области Айдарбек Сапаров встретился с владельцами теплоцентрали. Сумму на модернизацию увеличили до 12 млрд тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Строительство ТЭЦ
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