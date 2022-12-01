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    К костанайцам обратился Архимед Мухамбетов

    1 Декабря 2022, 20:21

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Экс-аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в соцсети опубликовал пост-обращение к жителям региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня я завершил свою деятельность в должности акима Костанайской области. За эти годы мы вместе пережили многое. Мы старались решать просьбы и проблемы населения. Выражаю благодарность и особую признательность всем жителям нашего региона за всемерную поддержку, понимание и отзывчивость. Самый главный ресурс нашей области - человеческий капитал»,- отметил А. Мухамбетов.

    Слова благодарности он также адресовал общественности области, совету ветеранов, представителям научной и творческой интеллигенции, депутатам маслихатов, неправительственным организациям, средствам массовой информации и своим коллегам.

    «Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, удачи! Желаю Костанайской области дальнейшего процветания!»,- подытожил он.

    Как сообщалось, Указом Главы государства новым акимом Костанайской области назначен Кумар Аксакалов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Общество
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