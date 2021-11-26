К чему надо стремиться организациям гражданского общества в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор «Ассоциации развития гражданского общества «АРГО» Джамила Асанова выступила на юбилейном гражданском форуме в Алматы и заявила, что организации гражданского общества должны научиться принимать глобальные вызовы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что XXI век, особенно последние два года показали, что мир меняется, и что нет вопросов, которые затрагивают только интересы отдельного города, страны или региона.

«В настоящее время гражданское общество во всем мире осознает, что нет локальных проблем, и необходимо ориентироваться на глобальный уровень решения проблем. К этому пониманию надо стремиться и нашим НПО, и этого можно достичь через усиление аналитической деятельности, проведение исследования на профессиональном уровне с практическим результатом и внедрение инноваций», - сказала она.

Она предложила НПО стать проактивными и использовать свои уникальные знания местных особенностей, и самые ценные качества, такие как сопричастность, желание помочь, для усиления голоса и интересов народа в ответ на призыв власти «о слышащем государстве».

«В связи с этим, хотелось сказать следующее:

Первое. Организациям гражданского общества научиться принимать глобальные вызовы! Правительствам Центральной Азии и международным институтам развития при формировании и реализации региональных социально-экономических программ и проектов важно приглашать к партнерству организации гражданского общества. К сожалению, практика показывает, что НПО имеют возможность участвовать в этих программах на уровне мониторинга или вообще выполняют функции пассивных наблюдателей. Однако, серьезный потенциал, опыт и знания реальных потребностей граждан и сообществ дают основание полагать, что НПО не только могут участвовать в реализации таких программ, но и сделать их более эффективными и реально полезными для людей.

Второе. Организациям гражданского общества необходимо стать отзывчивыми! В 2022 году Правительство Казахстана отчитывается на форуме высшего политического уровня организаций объединенных наций. Для того готовится добровольный национальный обзор по реализации целей устойчивого развития тысячелетия. Я принимала участие в работе форума высокого уровня ООН в 2019 году и официальной презентации первого доклада нашей страны. Я слушала доклады многих стран, и мне очень понравилось, что существенную часть докладов составляли примеры, кейсы, реальные истории организаций гражданского общества и качественный анализ их деятельности. Многие выводы в докладах основывались на серьезном анализе, который проводили организации гражданского общества, т.е. НПО были очень активно вовлечены в подготовку доклада, и в проведение сайд-ивентов ООН.

АРГО впервые в июле 2021 года организовала сайд-ивент как гражданское общество Центральной Азии, в рамках Повестки Генеральной Ассамблеи ООН. Необходимо отметить, что политическое пространство воспринимает Центральную Азию как субрегион, и, соответственно, центрально-азиатское гражданское общество как единую общность, которая отличается от других регионов и субрегионов мира. Предлагаю НПО Казахстана и всех стран Центральной Азии включиться в подготовку Добровольных докладов своими исследованиями, проектами, аналитическими обзорами и реальными кейсами.

Третье. Организациям гражданского общества стать креативными и отзывчивыми к появлению всего нового! В этом году АРГО организовала исследование ландшафта социальных инноваций в странах Центральной Азии. Издана книга, называемая «Атлас социальных инноваций в Центральной Азии», и опубликована онлайн. Посредством интервью с социальными новаторами, социальными предпринимателями, лидерами гражданского общества, представителями международных организаций и государственных органов, а также путем изучения законодательства и отчетов международных агентств исследователи получили представление об экосистеме, поддерживающей социальные инновации в каждой стране, и разработала рекомендации по продвижению социальных инноваций для защиты и расширения гражданского пространства. Такое структурирование позволило разработать пилотную методологию с использованием анализа реальных кейсов и проверить гипотезу исследователей о роли социальных инноваций в защите и укреплении гражданского пространства. Благодаря данной методологии было установлено, что роль социальных инноваций на сегодня принижена. На самом деле, социальные инновации помогают изменять ситуацию к лучшему», - добавила она.

Она обратилась к организациям гражданского общества: «Пришло время осознать, что роль гражданского общества в настоящее время изменилась, и самим организациям желательно стремиться к изменениям внутри себя, становиться более креативными, адаптивными, отзывчивыми и инновационными! «

В свою очередь, министр информации и общественного развития Аида Балаева отметила готовность поддержать инициативы НПО.

«Готовы также пересмотреть свою работу в сторону инновационных технологии, чтобы выйти на новый уровень», - заявила она.



