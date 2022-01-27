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    К 2050 году население Актобе достигнет 950 тысяч человек - генплан

    27 Января 2022, 04:32

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – К 2050 году по планам развития население Актобе должно достигнуть 950 тысяч человек. В акимате области прошла презентация первого-второго этапов генплана города Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В совещании под председательством акима области Ондасына Уразалина приняли участие заместители акима области, руководители управлений, аким Актобе, а также представители проектно-градостроительной фирмы ТОО «Урбостиль».

    «Мы привезли презентацию первого и второго этапов нового генплана. В них определены основные принципиальные направления градостроительного документа до 2050 года», - сообщила директор проектной компании Любовь Нысанбаева.

    В стратегическом документе, по которому областной центр будет развиваться ближайшие 25 лет, отражены вопросы развития демографии города.

    Проектировщики считают, что к 2050 году Актобе будет одним из крупнейших городов Казахстана с численностью населения в 950 тысяч человек.

    «Нами сделаны все расчеты, позволяющие определить территориальное развитие Актобе, разработаны вопросы, касающиеся транспортной системы, которые необходимы для того, чтобы обеспечить населением мобильностью. В числе не менее важных вопросов - обеспечение безопасности населения, создание комфортной среды», - подчеркнула Любовь Нысанбаева.

    Также с учетом природно-климатических условий разработана концепция защиты жилых массивов от затопления паводковыми водами. В частности, проектировщики предлагают создание 260 метрового зеленого пояса вдоль большой актюбинской кольцевой автомобильной дороги, который будет преграждать доступ к дороге снега и талых вод.

    По итогам совещания аким области поручил руководителю управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, руководителю управления строительства, архитектуры и градостроительства детально изучить стратегический документ и дать ряд предложений.



    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Демография
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