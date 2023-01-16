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    К 2035 году в Казахстане будет введено 6,5 ГВт возобновляемых энергетических ресурсов – Президент

    16 Января 2023, 18:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби». Президент проинформировал участников саммита о перспективах развития возобновляемой и альтернативной энергетики в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    «Обилие ветра и солнца, а также обширная территория нашей страны могут сделать Казахстан лидером в этом секторе, способным внести свой вклад в глобальные усилия по защите климата. В связи с этим мы совершенствуем нормативно-правовую базу, создавая наиболее привлекательные условия для инвесторов. В целом, по нашим планам к 2035 году в Казахстане будет введено 6,5 ГВт возобновляемых энергетических ресурсов. Еще одним перспективным направлением является «зеленый» водород. Международные эксперты считают, что наша страна может войти в десятку крупнейших экспортеров водорода», – отметил он.

    Глава государства также указал на важность использования потенциала атомной энергии как одного из важных факторов снижения выбросов парниковых газов.

    «Наша страна занимает первое место в мире по добыче природного урана. Мы производим компоненты ядерного топлива внутри страны и имеем соответствующие возможности для дальнейшего продвижения безопасного использования атомной энергии. По нашему мнению, это является весьма перспективной сферой для торговли и инвестиций на региональном и глобальном уровнях», – подчеркнул Президент.
    Президент Казахстана Энергетика ОАЭ Международная деятельность РК Токаев Касым-Жомарт
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