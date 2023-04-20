К 2030 году число производителей автомобилей на новых источниках энергии в Китае сократится до восьми

ШАНХАЙ.КАЗИНФОРМ - Усиление конкуренции на китайском рынке приведет к тому, что к 2030 году число производителей автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае сократится c нескольких десятков до восьми. Об этом в ходе брифинга на открывшейся на этой неделе Шанхайской международной выставке автомобильной индустрии (Auto Shanghai 2023) заявил основатель Xpeng Motors Хэ Сяопин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Выжившие компании должны будут иметь годовой объем продаж в 3 миллиона автомобилей», - цитируют китайские СМИ основателя Xpeng Motors Хэ Сяопина. По его мнению, производители NEV-автомобилей также должны проводить эффективные исследования и разработки, сбалансировать свои расходы и накапливать опыт высокого класса.

На Auto Shanghai 2023 компания Xpeng представила G6, электрический спортивный автомобиль, использующий архитектуру SEPA2.0. Ожидается, что модель выйдет на рынок в середине 2023 года, но цена пока не объявлена.

За последние пять лет Xpeng инвестировала более 10 млрд юаней ($1,5 млрд) в исследования и разработку SEPA2.0, и в следующие пять лет продолжит инвестировать более 30 млрд юаней в ее дальнейшее развитие.

Компания Xpeng на Шанхайской выставке вновь продемонстрировала посетителям электрический летающий автомобиль Xpeng X2 с вертикальным взлетом и посадкой.

Компания Chery представила новую серию под своим люксовым брендом Exeed два новых электромобиля высокого класса: кроссовер Sterra ET и седан Sterra ES.

Ведущий китайский производитель BYD представила новый компактный электрический автомобиль BYD Seagull.

BYD также представила гибридный седан Qiuzhujian 07 c объемом двигателя 1,5 литра. Запас хода на чистом электричестве в зависимости от комплектации составит от 121 до 200 км.

Шанхайская международная выставка автомобильной индустрии Auto Shanghai 2023, открывшаяся во вторник, продлится до 27 апреля. Выставка проходит в Национальном выставочном центре Шанхая на площади более 360 тысяч кв. м.

Основное внимание в этом году приковано к сегменту электромобилей. В выставочных павильонах в общей сложности разместилось более 1 тысячи моделей автомобилей от китайских и зарубежных производителей.



