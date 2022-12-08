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    Junior Eurovision-2022: как проголосовать за Казахстан?

    8 Декабря 2022, 18:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году Казахстан на международном конкурсе Junior Eurovision 2022 представит Давид Чарлин, который является финалистом IV международного конкурса «Baqytty Bala-2022». Казахстанцы смогут поддержать юного исполнителя, проголосовав двумя способами - перед началом финального выступления и сразу же после него, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Хабар».

    Чтобы отдать свой голос нужно:

    - пройти по ссылке https://junioreurovision.tv/ или https://jesc.tv/ ;

    - просмотреть короткий видеоролик с композициями всех участников конкурса;

    - выбрать Давида Чарлина, а также еще двух участников, за которых вы хотели бы проголосовать;

    - в конце страницы нажать на иконку «Принять мои голоса» или «Submit my votes». Голосование проходит на бесплатной основе.

    Первый этап голосования продлится с 10 декабря 01:00 часов по 11 декабря до 20:59 часовпо времени Астаны. Второй этап голосования возобновится на сайте после всех выступлений участников на 15 минут.

    Гранд-финал международного конкурса Junior Eurovision 2022 состоится 11 декабря в Ереване. Выступление Давида Чарлина можно будет увидеть в прямом эфире телеканала «Хабар» 11 декабря в 21:00 по времени Астаны.

    На конкурсе казахстанский певец выступит под 3-м номером и исполнит новую композицию «Жер-Ана».

    Кроме Казахстана на Детском Евровидении выступят юные исполнители из 15 европейских стран. Участие нашей страны в масштабном конкурсе «Junior Eurovision Song Contest» стало возможным благодаря тому, что с 2016 года Агентство «Хабар» является ассоциированным членом Европейского Вещательного союза (ЕВU).

    Победитель престижного детского конкурса Junior Eurovision определится путем голосования членов Национального жюри и онлайн-голосования. Система голосования остается прежней: 50% решают жюри и 50% зависит от онлайн-голосования телезрителей.

    «В предыдущие годы, набирая высокие баллы от национальных жюри, зачастую наши конкурсанты набирали недостаточно онлайн-голосов в виду малой активности в голосовании казахстанского зрителя. Поэтому призываем казахстанцев активно голосовать за Казахстан – за Давида Чарлина», - говорится в сообщении агентства «Хабар».

    Кадр из видео
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