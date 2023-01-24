Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет

    24 Января 2023, 13:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ушел из жизни заслуженный деятель культуры, известный композитор, обладатель ордена «Курмет» Арман Дуйсенов. Информацию подтвердили в Министерстве культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях известные деятели культуры и коллеги композитора выражают соболезнования его семье и близким.

    Арман Дуйсенов родился в 1974 году в Уральске в Западно-Казахстанской области. В 1997 году окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы. Он получил профессиональное музыкальное образование по нескольким направлениям. Он был известен как один из ведущих композиторов песенного жанра, а также был популярным ведущим на телевидении.

    Неоднократно становился победителем республиканских песенных конкурсов, гастролировал в 50 странах мира. Казахстанцы хорошо знакомы с творчеством композитора, особенно многие помнят произведения «Кездер-ай», «Арман», «Сені сағындым», «Жан қызым», «Ауылдағы қыз».

    В последние годы занимал пост директора филиала «Гулдер» АО «Қазақ әуендері».


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минкультуры Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штраф за оскорбление госсимволов увеличили в Казахстане
    Президентская премия и возвращение архивных документов на родину – о чем говорилось на коллегии Минкультуры
    Повысить статус концертмейстеров и артистов танцевальных ансамблей намерено Минкультуры
    Острую проблему в архивной сфере озвучил министр культуры
    Популярное
    1 Антикор задержал гендиректора «Алматинских тепловых сетей»
    2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
    3 Ряд частных жилых домов отключили от тепла в Павлодаре
    4 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
    5 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
    Новости партнеров