Известный блогер прошел по стропе между «клыками» Бозжыры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством культуры и спорта совместно с международными компаниями реализовываются проекты по продвижению туризма в Казахстане. Коллаборация осуществляется без вложения бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мангистаускую область посетил известный эстонский слэклайнер Яан Роозе, который снял ролик про урочище Бозжыра. На видео Яан смог преодолеть расстояние в полкилометра на высоте 200 метров по стропе между двумя «клыками». Видео набрало более 300 тысяч просмотров.

«Когда я увидел фотографии Бозжыры, был поражен. А когда оказался здесь, обомлел от неземной красоты этого места. Тот факт, что здесь был океан, будоражит воображение. Бозжыра стала вызовом для меня. Это один из самых сложных, но в то же время и красивых моих проектов. Я приехал в Казахстан первый раз, и мне очень понравились люди», – поделился своими впечатлениями Яан Роозе.

Яан является профессиональным каскадером, обладателем многочисленных рекордов и покорителем самых необычных локаций по всему миру. Стоит отметить, что съемочная группа, специалисты по закреплению страховочных систем и атлет прожили на Бозжыре пять дней, чтобы снять ролик.

Кадр из видео



