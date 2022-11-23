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    Известный блогер прошел по стропе между «клыками» Бозжыры

    23 Ноября 2022, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством культуры и спорта совместно с международными компаниями реализовываются проекты по продвижению туризма в Казахстане. Коллаборация осуществляется без вложения бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Мангистаускую область посетил известный эстонский слэклайнер Яан Роозе, который снял ролик про урочище Бозжыра. На видео Яан смог преодолеть расстояние в полкилометра на высоте 200 метров по стропе между двумя «клыками». Видео набрало более 300 тысяч просмотров.

    «Когда я увидел фотографии Бозжыры, был поражен. А когда оказался здесь, обомлел от неземной красоты этого места. Тот факт, что здесь был океан, будоражит воображение. Бозжыра стала вызовом для меня. Это один из самых сложных, но в то же время и красивых моих проектов. Я приехал в Казахстан первый раз, и мне очень понравились люди», – поделился своими впечатлениями Яан Роозе.

    Яан является профессиональным каскадером, обладателем многочисленных рекордов и покорителем самых необычных локаций по всему миру. Стоит отметить, что съемочная группа, специалисты по закреплению страховочных систем и атлет прожили на Бозжыре пять дней, чтобы снять ролик.

    Кадр из видео
    Туризм Минкультуры Видео Мангистауская область
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